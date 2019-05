Stylové sbohem. Ve fotbale nikdy nevíte, říká Hazard a vyhlíží Real

Ve středu pozdě večer zařídil triumf Chelsea ve finále Evropské ligy, Arsenalu dal dva góly, na jeden přihrál.

Výsledek 4:1 i průběh zápasu především díky němu jednoznačně vyzněl pro Chelsea.

A teď nastane další zásadní moment. Jeden z nejlepších fotbalistů planety posledních let změní dres. Modrý Chelsea za bílý Realu Madrid.

Ještě to není to definitivní, ale spousta indicií tomu nasvědčuje.

Chelsea si osmadvacetiletého belgického ofenzivního záložníka cení v přepočtu na takřka čtyři miliardy korun. Real věří, že mu na přestup roku bude stačit dvě a půl miliardy.

„Ještě nevím, jak to dopadne. Ale za pár dnů by mohlo být jasno. Doteď jsem se soustředil jen na to, abychom s Chelsea vyhráli. To bylo jediné, na co jsem myslel,“ ujistil v rozhovoru pro televizi Sky Sports.

Podle jeho výkonů nejen ve finále mu věřit musíte. Chelsea dal všechno, co měl v sobě. Byl dominantní. A všeříkající jsou i jeho další slova: „Já už jsem se rozhodl. Záleží, jak se domluví kluby. Já čekám.“

Udělal všechno pro to, aby se loučil triumfem. A zároveň protivníkovi Petru Čechovi, svému někdejšímu spoluhráči, nedopřál vítězný odchod z fotbalové scény.

Na druhý gól přihrál Pedrovi, třetí dal z penalty, čtvrtý přidal po centru Girouda.

„Mým snem bylo hrát Premier League. Sedm let se mi to dařilo v jednom z nejlepších klubů na světě. Možná, že už nastal čas zkusit něco nového, jinou výzvu,“ poznamenal Hazard.

Do Chelsea přišel v létě 2012 z Lille, bylo mu jedenadvacet a stál takřka 900 milionů korun. Během sedmi sezon vyhrál šest velkých trofejí: dvakrát Premier League, dvakrát Evropskou ligu a jednou Anglický i Ligový pohár.

Za sedm let měl snad jen jednu nevýraznou sezonu, poslední tři roky patřil mezi nejlepší hráče v Anglii.

V dubnu se ukázal v Praze, ve čtvrtfinále Evropské ligy na Slavii hrál pár minut, protože byl po zranění. V odvetě v Londýně si na něj tvrdými zákroky došlápl Kúdela a zápas Hazardovi otrávil. Až tak, že po hodině hry střídal a ze hřiště odkulhal.

„Je to úžasný hráč. A když jste s ním dva tři měsíce, poznáte, jaký je to skvělý člověk. Vím, že chce odejít. A respektuju jeho rozhodnutí,“ pronesl trenér Maurizio Sarri.

„Myslím si, že každý fanoušek Premier League bude smutný, když Eden odejde,“ řekl v televizním studiu BT Sport nedávný Hazardův spoluhráč Cesc Fábregas. „Jsem až dojatý, když vidím, co ve finále ukázal. Jestli to mělo být jeho loučení, tak po sedmi letech fantastických služeb ve prospěch klubu nemohlo být lepší.“