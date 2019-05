Skvělé zákroky, čtyři góly, slza i objetí se soupeřem. Čech naposled

Zdálo se, že loučení s aktivní kariérou nemůže v ázerbájdžánském Baku skončit špatně.

Dlouho neměl žádnou práci, na první zákrok čekal přes půlhodiny. Pak však prožil těžké chvíle, během dvaceti minut vytahoval ze své sítě jeden míč za druhým.

Chybu neudělal, další dvě tři nebezpečné střely zlikvidoval. Dvě tři drobné nepřesnosti při odkopech nejsou důvodem ke kritice.

„Zachránil Arsenal od totálního debaklu. Pokud jste ho sledovali od chvíle, kdy před patnácti lety přišel do Anglie, tak jistě víte, jaký byl. Fantastický brankář,“ napsal server BBC.

Jaký byl Čechův 924. soutěžní zápas v profesionální kariéře, jeho úplně poslední?

1. minuta. Už po pár vteřinách si sáhl na míč, když do rukavic ukryl dlouhý nákop směřující na Pedra. Nic složitého. První rozehrávku zvolil po zemi na levého stopera Nacho Monreala.

5. minuta. Malá domů od Maitlanda-Nailse, jediného Angličana v základních sestavách.

15. minuta. Pořád bez zákroku. Při centru Hazarda z přímého kopu roztáhl ruce, což bylo gesto, že míč jde do autu a nehrozí žádné nebezpečí. Italský sudí Rocchi navíc odpískal útočný faul Davidu Luizovi.

25. minuta. Chelsea poprvé ve vápně soupeře, ale Giroud ostrý centr z pravého křídla nezpracoval. Čech vyběhl, pak se zastavil, zasahovat nemusel.

29. minuta. Rychle vyběhl mimo vápno, aby těsně před zadní čárou zastavil míč směřující na roh. Nebyl to šťastný odkop, protože ho poslal k půlicí čáře ale jen do prostoru, kde byli tři hráči v modrých dresech. Po následné rychlé akci se do dobré střelecké pozice dostal levý krajní bek Emerson, ale jeho ránu obránci na Čecha nepustili.

34. minuta. Konečně první zákrok. A hned těžký. Hazard šikovně patičkou uvolnil Emersona, které z levé strany vápna pálil tvrdě. Čech míč boxoval.

39. minuta. Čechova paráda. Chelsea měla první šanci, útočník Giroud si pak vyčítal: „Jak jsem to mohl nedat.“ Spíš, jak mi to Čech mohl chytit. Křižná střela ze 16 metrů letěla do protipohybu, český gólman ukázal, jak je v sedmatřiceti pořád mrštný.

41. minuta. Centr Hazarda z rohového kopu směřoval do malého vápna, Čech si s ním poradil, na jistotu míč vyrážel do bezpečí.

49. minuta. Gól, 1:0 pro Chelsea. Centr Emersona z levé strany, Giroud se natlačil před Koscielnyho a z deseti metrů hlavičkoval k bližší tyči. Čech se odrážel ze středu brány, na prudkou hlavičku k tyči nedosáhl.

60. minuta. Další gól, 2:0 pro Chelsea. Maitland-Niles ve středu pole neustál tvrdý souboj, Chelsea rychle zaútočila. Kovačič, Hazard, přihrávka do vápna, kde si Pedro odskočil od obránců a z první to trefil ke vzdálenější tyči. Čech skočil, ale neměl nárok.

65. minuta. Penalta, 3:0 pro Chelsea. Faul Maitland-Nilese na Girouda, míč si postavil Hazard. Počkal si, až Čech skočí po své levé ruce a střílel k druhé tyči po zemi.

72. minuta. Druhý gól Hazarda, 4:1 pro Chelsea. Další rychlý výpad po ztrátě Arsenalu na vlastní polovině. Ač Giroud a Hazardem běželi proti přesile, akci vyřešili. Francouzský útočník vedl míč natáhl na sebe hráče, Hazard se od svého strážce odpoutal a dostal v pravý čas přesný centr. Zakončoval ze sedmi metrů levačkou, Čech se přesouval, skočil naslepo do míst, kam předpokládal, že Hazard vystřelí. Belgický záložník to však trefil nechytatelně.

75. minuta. Hazard mohl završit hattrick, ale obstřel z hranice vápna na vzdálenější tyč si Čech pohlídal. Složitý zákrok, pak kterém si rovnal přilbu.

79. minuta. Tutovka pro střídajícího Williana, který se dostal před Čecha z pravé strany. Pálil dobře k druhé tyči, ale Čech se vytáhl a ránu vyrazil. Poslední Čechův zákrok kariéry.

90.+3. Je konec. Co asi Čech prožívá... Rukavicí si otřel slzu, která mu ukápla. V tu chvíli k němu dorazil Carlo Cudicini, asistent trenéra v Chelsea. Objali se. Když Čech v létě 2004 přišel do Chelsea, Cudiciniho připravil o pozici týmové jedničky.

Je pravděpodobné, že brzy zase budou kolegové. Čech by se měl do Chelsea vrátit jako sportovní ředitel.

„Říkal jsem, že chci vyhrát trofej a pak o tom budu přemýšlet. Do 30. června jsem hráčem Arsenalu,“ řekl v rozhovoru pro televizi BT Sport.