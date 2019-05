Konečně budeme lyžovat s tátou, těší se Martina Čechová

Ve středu večer čeká Petra Čecha poslední zápas kariéry. Paní Martina bude u toho, vypravila se do dalekého Baku na finále Evropské ligy.

Chelsea vs. Arsenal Sledujte od 21.00 online.

„Ještě mi to úplně nedochází, že je konec, ale asi jsem ráda. Jak to říkali v Básnících? Na každém konci je hezké, že něco nového začíná. Oba cítíme, že je čas na nový život, na nové výzvy,“ vypráví Martina Čechová v exkluzivním rozhovoru pro Magazín MF DNES+TV.

O čem ještě promluvila?

O tom, co se změní

„Nebude odjíždět. Nebude se balit, aby každý třetí čtvrtý den přespával v jiném hotelu. Nebudu se strachovat, že se zraní. Pevně doufám, že si čas bude řídit hlavně podle sebe. Že když vyrazíme do restaurace, nebudeme se koukat na hodinky, abychom se vrátili domů včas. A konečně budeme lyžovat. My lyžování zbožňujeme a na horách nám bez táty vždycky bývalo smutno. Petr lyžovat nesměl, profesionální smlouva mu to zakazovala.“

O tom, v čem jsou jiní

„Petr je realista a praktik, já jsem spontánní. Zatímco Petr emoce utlumí a navenek nedá najevo, co prožívá, já jsem jako jeho hromosvod. Všechno na mě poznáte. Výhry, prohry, nervy, zranění, nespravedlnost. Kdybyste chtěl vědět, jak dopadl Petrův zápas, stačilo se na mě podívat. Jako bych na hřišti stála sama.“

O vážném zranění hlavy

„Petr je bojovník. Jakmile ho pustili z nemocnice, byl přesvědčený, že se vrátí. A když mu doktoři dovolili trochu se hýbat, bylo mimořádné ho sledovat. Můžete to samozřejmě vnímat tak, že jsem jako manželka nekritická, ale stejně jsem přesvědčená, že to bylo něco výjimečného. V říjnu bojujete o život a v lednu chytáte anglickou ligu. I když byl Petrův trénink značně limitovaný, tak vlastně nebylo možnosti, aby se nevrátil.“

O tom, jestli zůstanou žít v Anglii

„Vyloučit to neumím. Ve dvaceti jsme se sbalili, z Prahy odešli do Francie, takže prakticky celý dospělý život bydlíme v cizině. Děti se sice narodily v Praze, ale do dvou týdnů už byly v Londýně. Vyrůstají na ostrovech.“