Čekalo se víc! Proč Vrba v Razgradu balí, převezme slovenskou reprezentaci?

Bez pardonu. Kdo v sobotu zabrousil na web Ludogorce, nenašel ani slůvko poděkování za odvedenou práci. Jen strohou zprávu v angličtině: „Pracujeme na rozvázání smlouvy s Pavlem Vrbou a jeho asistenty Bečkou a Ticháčkem.“

Na první pohled vše nahrává tomu, že Vrbu z lavičky vymetla čtvrteční porážka 1:2 s Antverpami v Evropské lize. Byla by to zlomyslná hříčka osudu, protože vyřazení se stejným soupeřem oslabilo jeho pozici i loni na podzim, kdy ještě vedl Plzeň.

Ale důvody, proč se s ním bulharský suverén rozloučil rok a půl před koncem smlouvy, budou zřejmě o něco hlubší.

„Kdyby šlo jen o neúspěch v Evropě, neustál by už vyřazení v předkole Ligy mistrů s Midtjyllandem,“ tvrdí novinář Darin Dimitrov z bulharského webu 7DniFutbol.

„Vedení víc vadilo, že herně to nebylo ono. Vrba si nezvykl na klub ani na bulharský fotbal, nedokázal hráče přesvědčit o stylu, kterým chtěl hrát. Navíc se začalo mluvit o tom, že sám není v Razgradu spokojený a řeší jinou nabídku.“

To by mohla být hlavní příčina. Hned poté, co Ludogorec oznámil, že bývalý reprezentační kouč končí, začalo se v bulharských médiích spekulovat, že Vrba brzy převezme slovenskou reprezentaci.

Dávalo by to smysl. Na slovenské lavičce před deseti dny skončil jiný český kouč, Pavel Hapal. A jméno Vrba má u východních sousedů zvuk: kromě toho, že už u slovenské reprezentace působil jako asistent v letech 2006-2008, dovedl před dvanácti lety k titulu Žilinu.

Až pak si začal budovat respekt v Česku. Plzeň vyvedl z průměru až ke třem českým titulům, třikrát ji dostal do Ligy mistrů, vyhrál pohár, pomohl vydělat stamiliony a odrazil se na reprezentační lavičku.

Osmkrát byl trenérem roku, ale v Bulharsku si renomé nevylepšil. „Čekali jsme od něj víc,“ líčí další novinář Metodi Šumanov, spolupracovník britských webů SkySports nebo The Guardian.

„Přicházel s pověstí zkušeného trenéra, který umí zařídit úspěchy v Evropě, byl nejlépe placeným koučem v Bulharsku, ale v Razgradu mu nic nesedlo. Zvláštní chlapík, dělal na mě dojem nevrlého člověka.“

V tom se ovšem názory různí. Dimitrov naopak Vrbu za chování k novinářům, se kterým v Česku míval problémy, chválí: „Vždycky byl otevřený, komunikativní, neměl jsem dojem, že by ho někdy dotazy štvaly. Problémy byly jinde.“

Na hřišti, tam se čekalo víc. Získat titul je v Razgradu povinnost, ke které Vrba dostal několik dalších úkolů: zlepšit herní projev, přebudovat kádr, uspět v Evropě. Nepovedlo se nic, navíc je Razgrad v lize průběžně druhý, byť má oproti vedoucímu Plovdivu zápas k dobru.

Pověst si teď Vrba může vylepšit na Slovensku. Nebo snad jinde?