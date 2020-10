Slovensko má nástupce Hapala, k reprezentaci se vrací Kozákův asistent

Sedmačtyřicetiletý Tarkovič povede Slovensko ve třech listopadových zápasech.

Nejdřív 12. listopadu v Belfastu proti Severnímu Irsku ve finále dodatečné kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Jeden zápas. Postup, nebo konec snů o Euru.

A následně ho čeká zbývající utkání Ligy národů 15. listopadu v Trnavě proti Skotsku a o tři dny později v Plzni proti Česku. Slovensko potřebuje oba vyhrát, aby se udrželo v Lize B.

„Výkonný výbor jednohlasně rozhodl o ukončení spolupráce s Pavlem Hapalem a Oto Brunegrafem. Dostal jsem mandát k jednání a k uzavření nových smluv se Štefanem Tarkovičem jako hlavním trenérem a jeho asistenty Markem Mintálem a Samuelem Slovákem,“ sdělil Ján Kováčik, předseda slovenského svaz, pro tamní média.

„Je to řešení do konce listopadu. Asistenty si vybral. Pro nás je nejdůležitější, že přijde člověk, který mužstvo dobře zná. Vždyť byl víc než pět let asistentem Jána Kozáka.“

Tarkovič, který dřív vedl Košice, Prešov či Žilinu, si zároveň v listopadových zápasech může vybojovat kontrakt na další období. Jeho asistenty budou Marek Mintál a Samuel Slovák.

Hapal byl prvním zahraničním trenérem slovenské reprezentace, k týmu přišel v říjnu 2018. Kozák tenkrát rezignoval po porážce od Česka v Lize národů, důvodem nebyl výsledek, ale chování některých hráčů po utkání - porušení životosprávy.

Hapal skončil minulý týden kvůli nevýrazným výsledkům i hře v Lize národů.