Štěstí, že u mě byl doktor. Nebyla to legrace, popsal Vrba z nemocnice

Ve čtvrtečním rozhovoru pro server sport.cz Vrba popsal, co se o den dříve vlastně stalo. Klub na svých webových stránkách večer pouze uvedl, že trenéra hospitalizovali kvůli vaskulárním problémům a že se po vyšetření cítí lépe.

„Měl jsem štěstí, že jsem byl zrovna na stadionu, kde byl doktor,“ popsal Vrba. „Těžko říct, co by se dělo, kdybych byl někde sám.“

Vrbovi se přitížilo ve středu po příjezdu do tréninkového centra Ludogorce.

„Cítil jsem, jako bych měl křeč ve stehně. Myslel jsem si, že jsem si nohu přisedl v autě, ale ani poté, co jsem si ji dal v kanceláři nahoru, ztuhnutí nepovolilo. Navíc jsem se začal potit, noha postupně zrudla. To už nebyla legrace, okamžitě jsem zašel za klubovým lékařem. Ten mě hned odvezl do nemocnice,“ pokračoval Vrba.

Lékaři šestapadesátiletého kouče podrobně vyšetřili a kvůli sraženině krve ho nechají na lůžku nejméně pět dnů. Pokud bude rekonvalescence postupovat podle plánu, mohl by se Vrba do práce vrátit nejdřív příští týden. O víkendu proto přijde o ligový zápas na hřišti CSKA Sofie.

„Teď nesmím tři dny vstát z postele,“ upozornil. „Ale snad budu moci od příštího týdne normálně fungovat.“

Vrba do Razgradu přišel loni v prosinci z Plzně, se kterou během dvou angažmá získal tři tituly a zahrál si s ní i v Champions League. S Ludogorcem hned v první sezoně vyhrál ligu, na startu nové sezony ale s týmem vypadl z kvalifikace Ligy mistrů s Midtjyllandem a bulharští novináři okamžitě začali spekulovat o jeho budoucnosti.

Místo mu prý zachrání pouze postup do skupiny Evropské ligy.

„Kdyby se to nepovedlo, bude to považované za krach a je velká pravděpodobnost, že se šéfové s Vrbou a jeho štábem rozloučí,“ uvedl pro iDNES.cz na konci srpna Vladimir Ivanov, reportér bulharského deníku TEMA SPORT.

Ludogorec měl po vyřazení z Ligy mistrů ve 3. předkole Evropské ligy volný los a čeká na soupeře pro poslední 4. předkolo. Los je na programu v pátek.