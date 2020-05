AS Řím slevil. Za přestup Schicka do Lipska chce 26 milionů eur

dnes 12:12

Italský fotbalový klub AS Řím snížil podle Gazzetty dello Sport požadovanou částku za trvalý přestup Patrika Schicka do Lipska z 29 na 26 milionů eur. Naproti tomu ale požaduje okamžitou úhradu. K případné dohodě by mělo dojít do poloviny června.

Čtyřiadvacetiletý reprezentační útočník Schick je v Lipsku od loňského léta na ročním hostování a bundesligový klub by na něj rád uplatnil opci. Sparťanský odchovanec od příchodu do Německa vstřelil sedm branek v 19 zápasech a pomohl mužstvu k postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů. Schick, který v minulosti hrál i za Bohemians 1905 a Sampdorii Janov, sám vyjádřil o trvalý přestup zájem.

Římský klub původně požadoval za Schicka 29 milionů eur (téměř 791 milionů korun), na stejnou částku byla stanovena opce s tím, že bude platná pouze v případě, pokud si německé mužstvo zajistí v dalším ročníku start v Lize mistrů. Saský klub ale kvůli ekonomickým následkům způsobeným pandemií koronaviru usiloval o snížení ceny, podle médií až na 20 milionů eur.