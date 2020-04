Schick o přestupu do Lipska: Budu rád, když se kluby domluví

Ta náklonost je vzájemná. Minulý týden sportovní ředitel Markus Krösche prohlásil, že by Schicka rád udržel.

„Patrik se tady cítí velmi dobře a i já si dost dobře dokážu představit, že s námi zůstane,“ citovala německá média Kröscheho.

Záleží, jestli Lipsko využije opci, kterou na Schicka má. Cena je 29 milionů eur, v přepočtu asi 770 milionů korun. Dalších devadesát milionů korun už Lipsko zaplatilo za roční hostování.

„Kluby teď musejí najít řešení. Budu rád, když se jim to povede,“ prohlásil Schick v rozhovoru pro renomovaný magazím Kicker.

Elitní německý klub a čtvrtfinalista Ligy mistrů kalkuluje s tím, že když opci nevyužije, Schicka by mohl získat za nižší částku. Kvůlio koronaviru teče do fotbalu méně peněz, což se výrazně dotkne i právě italských klubů.



„V současné chvíli se opce nezměnila, možná k tomu dojde v následujících týdnech. Všechny kluby se musejí vyrovnat s krizí,“ řekl Krösche.

Schick od příchodu do Lipska vstřelil sedm branek v 19 zápasech a klubu pomohl k postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů. Sportovní ředitel i trenér Julian Nagelsmann s ním počítají do dvojice s německým reprezentantem Timo Wernerem, jednou z největších hvězd bundesligy.