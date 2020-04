Werner nikam nejde, chceme ho v útoku se Schickem, říká šéf Lipska

Každý však v současnosti prožívá jiný příběh.

Zatímco německý reprezentant je spojován s letním přestupem do největších světových klubů, hostujícího českého fotbalistu se Lipsko snaží získat z AS Řím natrvalo.

„Na stole není žádná nabídka a nikdo nás kvůli Timovi neoslovil,“ říká rázně sportovní ředitel Markus Krösche.

V minulých dnech se zdálo, že Werner v létě půjde do Liverpoolu za německým koučem Jürgenem Kloppem. Že si anglický klub i Werner sám vybral. Zvěstovala to televize Sky Sports, která drží práva na Premier League.

Katalánský deník Mundo Deportivo však uvedl, že Werner má blízko do Barcelony.

„Zástupci klubu se ještě před přerušením soutěží setkali s Wernerovým otcem, aby předjednali podmínky smlouvy. Jednání se za Barcelonu zúčastnil i sportovní ředitel Eric Abidal a dopadlo to velmi dobře,“ píše Mundo Deportivo.

Nejlepšího německého útočníka by chtěl i místní gigant Bayern Mnichov.

Werner by v létě byl k mání za 60 milionů eur (asi 1,5 miliardy korun), což je výše jeho výstupní klauzule. Pokud nebude do poloviny června aktivována, Wernerova cena už bude volně obchodovatelná.

V Lipsku má rychlostní typ útočníka a výborný střelec smlouvu do léta 2023.

S Patrikem Schickem, který v Lipsku hostuje od loňského září, jsou trenéři i sportovní ředitel velmi spokojeni.

„Patrik se tady cítí velmi dobře a i já si dost dobře dokážu představit, že s námi zůstane,“ citovala německá média sportovního ředitele Kröscheho.

Lipsko může Schicka získat díky opci na přestup, která činí údajně 29 milionů eur (asi 770 milionů korun). To je podobná suma, za kterou Schick v létě 2017 přestoupil ze Sampdorie do AS Řím.

Podle specializovaného serveru transfermakt.com Lipsko zaplatilo za roční hostování 3,5 milionů eur, což je v přepočtu necelých sto milionů korun.

„Uvidíme, co se stane v příštích týdnech. Všechny kluby se musí vypořádat s krizí,“ naznačil Krösche, že se částku za Schicka pokusí snížit. „Měl by být prostor pro jednání. Hodně záleží na tom, jestli se v Itálii podaří dohrát sezonu a kluby o své příjmy nepřijdou.“