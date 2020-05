Sancho na roztrhání, chtějí ho tři giganti. A co další přestupové drby

Zvětšit fotografii Anglický útočník Dortmundu Jadon Sancho střílí gól Slavii v domácím zápase Champions League. | foto: AP

Anglické křídlo Jadon Sancho do Realu Madrid, nebo do Barcelony? Philippe Coutinho z Barcelony do Chelsea? Nelson Semedo z Barcelony do Manchesteru City? A jak s Leroyem Saném? Spekulace o fotbalových přestupech žijí, přerušené sezony a nejistým vyhlídkám navzdory.

Fotbal se zastavil. Není jasné, kdy a jestli se vůbec sezona ve velkých ligách znovu rozjede. A neví se, kdy odstartuje ta příští. Ale přestupové hry neutichají. Zahraniční média přicházejí s informacemi, které pronikají ze zákulisních jednání. Například Manchester United by na pozici ofenzivního záložníka upřednostnil málo známého Jacka Grealishe z Aston Villy před jiným anglickým reprezentantem Jamesem Maddisonem z Leicesteru, o kterého má zájem dlouhodobě. Důvodem je především cena, za Madisona by Leicester chtěl v přepočtu dvě miliardy korun. Grealish by byl levnější. Zvlášť, když United chtějí Jadona Sancha. Dvacetiletý anglický křídelní hráč je jedním z nejžádanějších na světě. O odchovance Watfordu, který je od sedmnácti v Dortmundu, projevily zájem Real Madrid i Barcelona. Arsenal by rád by podepsal francouzského reprezentanta Nabila Fekira z Betisu Sevilla, ale o šestadvacetiletého středopolaře mají zájem podle listu Marca také AC Milán a Newcastle. Sám Fekir se vyjádřil, že by v Betisu chtěl ještě zůstat. Vždyť tam z Lyonu přišel teprve loni v létě. Bayern Mnichov vytrvale usiluje o Leroye Saného, za německého levoného záložníka je ochoten do Manchesteru City poslat necelé dvě miliardy korun. Barcelona podle Mundo Deportivo nehodlá „nepotřebného“ Philippe Coutinha prodávat levně. Za brazilského záložníka, který hostuje v Bayernu, si prý řekne nejméně 100 milionů eur (asi 2,6 miliardy korun). Když ho před dvěma lety kupovala z Liverpoolu, dala za něj o miliardu korun víc. Coutinho je spojován s Chelsea. Manchester City pokročil s Barcelonou v jednání ohledně pravého obránce Nelsona Semeda. Za šestadvacetiletého beka by poslal na Camp Nou jeho o rok mladšího spoluhráče z portugalské reprezentace Joao Cancela, který je v City spíš náhradníkem.