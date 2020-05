Schick už možná ani nevěřil. Co jsem to pustil za gól? nechápal brankář

Ne, takovou branku jako v úterý večer proti Hertě Berlín český útočník v Lipsku ještě nedal. Byla přešťastná, trochu komická. Ale zvlášť pro Schicka v nelehkém období velmi důležitá.

Než přišla pandemie, nastupoval pravidelně, jenže po návratu bundesligy odehrál ve dvou zápasech jen deset minut. Na hřiště mu pomohlo až zranění kolegy z útoku Poulsena.



A do lepší pohody pak i faux pax brankáře Herthy.



„Nevím, co se stalo,“ krčil nešťastník Rune Jarstein rameny. „Chtěl jsem střelu chytit, ale místo toho jsem si vleže míč do brány hodil vlastně sám. Fakt šílené,“ popisoval druhý inkasovaný gól.



Lipsko díky němu v úterý večer skóre zápasu na vlastním stadionu zvrátilo, ale Hertha v závěru stačila vyrovnat na 2:2. Útočník Piatek, jenž vystřídal jiného Čecha Daridu, totiž v závěru proměnil nařízenou penaltu.



Pro Schicka je podstatné, že se vrátil do týmu i mezi střelce také proto, že se blíží termín, kdy by se mělo definitivně rozhodnout o jeho budoucnosti.



Čtyřiadvacetiletý útočník v Německu pořád ještě hostuje z AS Řím a bundesligový tým by na něj rád uplatnil opci. Italové původně žádali 29 milionů eur, podle deníku Gazetta dello Sport jsou však ochotni o tři miliony slevit. Zase ale chtějí peníze hned, respektive do poloviny června.



„Vím, že by Patrik rád zůstal v bundeslize. Vyhovuje mu mužstvo, jako je Lipsko, kde jsou mladí talentovaní kluci. Zapadl tam,“ komentoval situaci kolem svého útočného esa reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.



Schick stihl od září za Lipsko nastřílet už osm gólů, tedy stejný počet jako během dvouletého působení v italské metropoli. Těžkopádný styl AS mu nevyhovoval. „Mluvil jsem s agentem Pavlem Paskou, který Patrikovu budoucnost řeší. Věřím, že mu poradí dobře. Důležité je, aby se v týmu, ve kterém bude hrát, cítil dobře. A aby to pak přenesl i k nám do reprezentace,“ dodal Šilhavý.

V národním týmu Schick vždycky vnímal důvěru okolí - a podobné to má nyní v Německu. Sblížil se i s konkurentem Timem Wernerem, o kterého stojí největší evropské kluby v čele s Liverpoolem.



Také to může být pro Schicka téma, protože v případě odchodu největší hvězdy by se v Lipsku mohl výhledově stát útočníkem číslo jedna právě on. A to je pozice, o kterou stojí.