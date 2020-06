Když liverpoolské hvězdy slaví... I s českým gólmanem Jarošem

Mistrovské oslavy si jako první Čech v Liverpoolu vychutnává teenager, který zatím zanechal zdaleka nejmenší českou stopu. Až za měsíc mu bude devatenáct a za áčko si zachytal všehovšudy v jediném přáteláku.

Gólman Vítězslav Jaroš byl ve čtvrtek přímo u toho, když slavní parťáci odpočítávali poslední vteřiny zápasu Chelsea – Manchester City a dychtivě čekali, až budou moci odšpuntovat lahve se šampaňským.

2017. Šestnáctiletý brankář Vítězslav Jaroš (uprostřed) podepsal smlouvu s Liverpoolem. V mládežnickém týmu ho vede i Steven Gerrard (vlevo).

„Jako na silvestra. Jak zazněla píšťalka, všechno vypuklo a trochu se to zvrtlo,“ usmíval se mladý gólman den poté: „Všichni začali slavit, poskakovat, tryskalo šampáňo, každý byl dojatý. Nádherný zážitek!“



Jaroš v Liverpoolu chytá za juniorský tým, s áčkem chodí jen trénovat, navíc velkou část sezony promarodil s pochroumaným loktem. Ale když se začal řešit program na čtvrteční večer, i on slyšel: Uděláme grilovačku, podíváme se na zápas, pojď taky!

„Bylo to po dlouhé době poprvé, co jsme se jako tým sešli mimo hřiště takhle pohromadě. Všichni měli negativní testy na koronavirus, takže jsme věděli, že je to bezpečné,“ líčil Jaroš.

„Těšili jsme se a doufali, že Chelsea vyhraje nebo ubojuje aspoň bod. Nakonec vyhrála a bylo to... prostě skvělé. Slavit titul s nejlepším klubem na světě, to je pro mě něco neskutečného.“



Oslavy táhl kapitán Henderson, hráči natáčeli videa, ťukali si, zpívali. Slavil i kouč Klopp, hlavní strůjce úspěchu, na který se Liverpool tolik načekal: „Bylo vidět, jak moc to pro něj znamená. Přišel s cílem, že chce vyhrát ligu a všechny možné trofeje. Teď už to – dá se říct – dokázal. Všechny obešel, se všemi si podal ruku, všem pogratuloval. Každému něco řekl.“

S Jarošem by německý trenér brzy mohl promluvit znovu – třeba o tom, jestli mu nedá šanci v některém ze zbývajících sedmi zápasů. Liverpool si titul zajistil rekordně brzy, a tak se dá čekat, že v rozhodnuté sezoně by mohli dostat prostor mladíci. „Bylo by to určitě skvělé, ale nevím,“ přemítá Jaroš.

„Jestli bude chtít trenér vyhrát všechny zápasy a bude stavět ten nejsilnější tým? Nebo dá šanci několika mladším klukům? Těžko říct. Možná bude chtít, aby co nejvíc hrály opory a měly co největší vytížení před novou sezonou. Ale kdybych se dostal na hřiště, byla by to samozřejmě paráda.“

A česká stopa by se znovu o něco zvýraznila.