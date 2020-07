Liverpool si váží mladého Jaroše, podepsal s ním dlouhodobou smlouvu

Jaroš přišel do Liverpoolu v roce 2017 z pražské Slavie a s výběrem do 18 let vyhrál FA Youth Cup. Za první tým loni v létě Jaroš odchytal poločas přípravného zápasu s Tranmere, v únorovém utkání Anglického poháru proti Shrewsbury byl na lavičce a s „áčkem“ pravidelně trénuje.



„Je to pro mě skvělá zpráva, vlastně sen, když mi klub jako Liverpool dal smlouvu na další roky. Už tady působím tři sezony a tohle je velká známka důvěry. Klub mi dal najevo, že ve mně vidí budoucnost, čehož si nesmírně vážím,“ řekl Jaroš pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Jaroš je aktuálně členem rezervního mužstva do 23 let, za které ale v uplynulém ročníku kvůli zranění a operaci lokte stihl odehrát jen dva soutěžní duely.



„V poslední sezoně jsem byl zraněný, nevěděl jsem, co se mnou bude. Teď mám v tomhle směru jasno a můžu se soustředit jen na fotbal,“ radoval se Jaroš.

Všímá si, že Liverpool pravidelně dává šanci fotbalistům ze své akademie a někteří jeho spoluhráči naskakují do závěrů utkání A-týmu.

„U brankářů je situace složitější, protože my na deset minut do zápasů naskakovat nemůžeme, ale stanovili jsme si s klubem nějaký plán mého rozvoje a já mám velkou touhu dokázat, že se Liverpool rozhodl správně,“ konstatoval Jaroš, jenž za dva týdny oslaví devatenácté narozeniny.

Podle jeho agenta Viktora Koláře je prodloužení kontraktu pro příbramského rodáka velkým vyznamenáním. „Smlouvu v Liverpoolu nedostanete jen tak, Víťa si ji musel tvrdě vybojovat a my jsme rádi, že se naše volba, poslat ho do Liverpoolu už v dorosteneckém věku, ukázala jako správná,“ uvedl Kolář.

„Z Anglie na něj chodí jen ty nejlepší reference, o jeho dobré pozici svědčí i to, že byl pozvaný na týmovou oslavu anglického titulu. Sice se nedostal na hřiště, ale ostatní ho berou jako součást mužstva. Tohle všechno, stejně jako každý trénink s Liverpoolem, jsou pro něj obrovské zkušenosti,“ doplnil šéf fotbalové sekce Sport Investu.

Podle něj by se Jaroš měl po sezoně opět zapojit do letní přípravy Liverpoolu. „Nadále by měl s mužstvem pravidelně trénovat a chytat za U23. Výhledově by se nejspíš řešilo jeho hostování, aby si vyzkoušel i mužský fotbal. Trenér Jürgen Klopp i jeho asistenti o Víťových kvalitách dobře vědí. Každý jeho další krok s nimi budeme konzultovat,“ řekl Kolář.