I pro Bicana byl vzorem. Zapomenutý příběh Matěje Šindeláře, jenž by oslavil 120

Prý měla dluhy a doufala, že je smaže, když si nesmírně populárního Matthiase vezme. A protože Matthias svatbu nechtěl, nasypala jed do koňaku, který spolu 21. ledna 1939 popíjeli.

Existuje i málo pravděpodobná verze, podle které chtěli společnou smrtí protestovat proti rozpínajícímu se fašismu. Vždyť ona byla poloviční Židovka. Jenže on, když Německo při anšlusu spolklo Rakousko, získal kavárnu Annahof. V předválečných časech ji provozoval jistý pan Drill, což byl Žid, kterého pak nacisté poslali na smrt do Terezína.

Je to příliš zamotaný příběh, který by jistě stál za zfilmování. Můžeme se jen dohadovat, kdo by hrál Matthiase. Hubeného šlachovitého chlapíka s výrazným nosem a pečlivě ulízanými vlasy s pěšinkou. Kvůli drobnému tělu mu říkali Der Papierene, Papírák. Svého času to byl jeden z elitních fotbalistů planety. Možná nejlepší ze všech. Elegantní driblér, rychlík, střelec i vůdce v jednom. Jestli jej k někomu vizáží, postavou a stylem hry přirovnat, tak nejspíš k Johanu Cruyffovi, jenž jako mladý uhranul svět v dresu Ajaxu.