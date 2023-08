Násilník? Místo soudu musí konat klub. Případ Greenwood, telenovela z Anglie

Zázračnému chlapci z Manchesteru říkali Starboy, než slibnou kariéru před půldruhým rokem sám šusem poslal do kopru.

Sebrala ho policie.

Tři noci strávil ve vazbě.

Kvůli uniklým fotografiím zmlácené přítelkyně čelil drsným obviněním. Místo tvrdého trestu, na nějž čekala celá Anglie, však letos v únoru Britská královská prokuratura oznámila: Objevily se nové informace, šance na odsouzení jsou minimální.

Klíčoví svědkové náhle stáhli své výpovědi.

Můžete se jen domnívat, nakolik to souvisí s tím, že Greenwood a Harriet Robsonová, jejíž příspěvky včetně hlasové zprávy naznačující sexuální násilí celou kauzu na začátku roku 2022 odstartovaly, před pár dny na sociálních sítích společně oznámili: Jsme rodiče!

Je z toho příběh, který by vydal na solidní telenovelu.

Zatímco na hřišti Greenwood kouzlil a fanoušci si ho zamilovali, v zákulisí s ním nejen trenéři měli od dětství těžké pořízení.

Server The Athletic před časem na základě anonymních svědectví v obsáhlém profilu popsal Greenwoodovo povýšenecké chování v mládežnických týmech i problémy na prahu dospělosti: jak se během covidové pandemie proháněl v luxusním mercedesu po ulicích Manchesteru, jak v době přísných opatření po celé zemi pořádal večírky v pronajatém domě nebo jak bez omluvy nedorazil na sraz týmu před zápasem Premier League, což se tehdejší kouč Ole Gunnar Solskjaer před veřejností snažil krýt.

Bylo toho ještě víc.

Třeba příhoda z hotelu reprezentace, kam si osmnáctiletý Greenwood a o dva roky starší Phil Foden pozvali dámskou společnost, čímž porušili nejen týmová, ale tehdy především i přísně nastavená covidová pravidla.

Anglii kvůli narušení bubliny dokonce hrozilo, že její utkání Ligy národů s Dánskem nechá UEFA kontumovat a v Manchesteru United ožily vzpomínky na dobu, kdy se zdráhal nezkrotnou hvězdičku na reprezentační srazy vůbec pouštět.

Hráče chránil, dokud to šlo.

A nyní řeší, za jakých podmínek ho může vzít zpátky – jestli vůbec.

Po (ne)verdiktu orgánů činných v trestním řízení totiž Greenwoodův případ přistál na stole klubových šéfů. Výsledky interního šetření by měl Manchester United zveřejnit v nejbližších dnech, nejpozději pak před startem anglické Premier League 11. srpna.

„Já svůj názor nadřízeným sdělil,“ reagoval na přímý dotaz novinářů současný trenér Erik ten Hag, jako by chtěl naznačit, že by Greenwooda do kádru vzal. „Rozhodnutí, co bude s Masonem dál, je však čistě záležitostí klubu,“ pokračoval.

Jde totiž o mnohem víc než čistě o sportovní stránku.

Hned jak aféra loni vypukla, ozvali se pobouření sponzoři, kteří budou mít zásadní slovo jistě i tentokrát.

Proti návratu Greenwooda se navíc vyslovily i hráčky ženského týmu United a někteří zástupci fanoušků zase namítají: Že došlo ke stažení klíčových svědků ještě neznamená, že je nevinný...

Klub hráče po loňském zatčení okamžitě suspendoval a vyřadil z kádru. Teď by mu ale vzhledem k jednání policie musel vyplatit zbývající dva roky platné smlouvy, pokud by se rozhodl ho propustit.

Spekulovalo se o možném hostování v Itálii, jenže ani tam by veřejnost mladíka se škraloupem nemusela přijmout. Co na tom, že v Manchesteru United válel od sedmnácti a ve dvaceti měl ve statistikách famózní bilanci 35 gólů v 129 zápasech.

Stín podezření zůstává bez ohledu na presumpci neviny.