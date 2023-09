Chcípni, řvali fanoušci Pamplony na Greenwooda při jeho debutu za Getafe

Kouč hostů Jagoba Arrasate jejich chování odsoudil, trenér madridského celku José Bordalás Greenwooda chválil.

Greenwood naskočil do zápasu v 77. minutě a brzy nato vybojoval rohový kop, po kterém dal Nemanja Maksimovič hlavičkou vítězný gól na 3:2.

„Příjemně nás překvapil,“ řekl kouč Bordalás o Greenwoodově výkonu po zápase. „Pomohl nám v útoku i v obraně. Pořád s ním pracujeme, protože řadu měsíců nehrál. Nespěcháme. Řekl bych, že dnešek pro něj byl výjimečný a bylo pro něj zadostiučiněním, že zase hrál fotbal. To je to, co fotbalisté chtějí,“ uvedl trenér Getafe.

Mason Greenwood v dresu Getafe v duelu s Pamplonou.

Greenwood, který má za sebou jeden start za anglickou seniorskou reprezentaci, byl loni v říjnu obžalován z pokusu o znásilnění, nátlakového chování a napadení. V únoru bylo jeho stíhání zastaveno. Greenwood, který hrál hrál za United od šesti let, uznal, že se dopustil chyb. Obvinění z pokusu o znásilnění však popírá. V Getafe dostal šanci na restart kariéry, i když španělská organizace bojující proti domácímu násilí proti tomu protestovala.

Bordalás zdůraznil, že novou posilu hodnotí pouze po sportovní stránce. „Je to skvělý hráč. Máme z něj radost. Integroval se dobře, vezmeme-li v úvahu, jak krátkou dobu tady je,“ uvedl.