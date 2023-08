Otočka za víkend a strach z kritiky. Jak United (ne)vyřešili kauzu Greenwood?

Greenwood v Manchesteru United pokračovat nebude. Momentálně se řeší, co dál.

„Všichni, kterých se to týká, včetně Masona, si uvědomují, že by pro něj bylo těžké navázat v kariéře v Manchesteru United. Proto jsme se společně dohodli, že pro něj bude vhodnější pokračovat mimo Old Trafford. Nyní budeme s Masonem pracovat na tom, abychom toho výsledku dosáhli,“ uvedl klub v prohlášení.

Rozřešení Greenwoodovy otázky měl už několik měsíců na starosti právě Manchester.

A to poté, co letos v únoru Britská královská prokuratura jedenadvacetiletého útočníka zprostila obvinění z pokusu o znásilnění, nátlakového chování a napadení.

Uvnitř nejužšího vedení si United chtěli vyjasnit, jakým způsobem naloží s jeho budoucností, včetně možného začlenění zpět do týmu. A to i přesto, že po celou dobu trvání této kauzy zaznívaly jasné signály, že jeho návrat je naprosto nereálný.

Šlo totiž o mnohem víc než jen sportovní stránku.

Hned jak celá aféra loni vypukla zveřejněním fotek jeho zmlácené přítelkyně na sociálních sítích včetně hlasových nahrávek naznačujících sexuální násilí, ozvali se nejen pobouření sponzoři, ale také třeba hráčky ženského týmu.

Stažení obvinění podle nich totiž ještě nedokládá, že je Greenwood nevinný. A podobnému nátlaku čelilo podle serveru The Athletic vedení klubu v posledních dnech tak silně, že nakonec úplně otočilo.

Vypjatou situaci ještě umocňoval fakt, že původně mělo být jasno už před startem anglické Premier League, a to 11. srpna.

Fotbalista Mason Greenwood přichází k soudu v Manchesteru.

Ještě minulou středu měli mít kluboví šéfové jasnou vizi: „Greenwooda chceme zpátky.“

O pět dnů později?

Kompletní otočka. I kvůli absolutně nezvládnuté komunikaci - a to jak navenek, tak i dovnitř.

Zaměstnanci se bouřili, hrozily stávky

Původní plán na Greenwoodovo znovuzačlenění zahrnoval také dotazník, ve kterém se různě zainteresované strany měly vyjádřit, jaký postoj k takové myšlence mají.

Když se pak držitelé permanentních vstupenek, fanouškovské skupiny, někteří členové parlamentu a dokonce charitativní organizace bojující proti násilí na ženách spojili, aby původní rozhodnutí změnili, vedení se leklo.

I to může naznačovat, nakolik si za ním vlastně stálo.

A zároveň dává prostor spekulacím, zda za útočníkovým odchodem není spíš příkrá reakce veřejnosti, než výsledky dlouhého interního vyšetřování, které podle jeho šéfa a zároveň výkonného ředitele klubu Richarda Arnolda stejně nakonec „vedly k závěru, že Mason nespáchal činy, ze kterých byl obviněn“.

Podle informací serveru The Athletic se pak zdvihla vlna odporu i mezi klubovými zaměstnanci, kteří měli plánovat rozsáhlé stávky nebo být dokonce připravení podávat výpovědi.

Mason Greenwood z Manchesteru United se raduje ze své branky v utkání proti Leicesteru.

Z dlouho formovaného plánu se stal rázem cár papíru a zbylo jen jediné východisko: že Greenwood musí pryč.

Proč se tedy samotné oznámení tolik zdržovalo?

Nejdříve kvůli obavám, že podobně silné stanovisko nabourá vztahy se sponzory, kteří United štědře zajišťují velké předsezonní turné v Severní Americe.

Dodejme, že v té době ještě vedení mělo v plánu oznamovat útočníkův návrat.

Při startu Premier League pak zrovna část ženského týmu bojovala v Austrálii a na Novém Zélandu na mistrovství světa, a tak prý nebylo vhodné jim jakýmkoli způsobem či žádostmi o vyjádření názoru zasahovat do šampionátu.

I proto původní datum oznámení nedopadlo.

Jenže to mimo jiné v očích veřejnosti delegovalo tíhu rozhodnutí na anglické reprezentantky, které v průběhu šampionátu čelily ošklivým zprávám na sociálních sítích, jež žádaly Greenwoodův návrat.

Neobratná klubová komunikace pak vyústila v informační vakuum, které místo oficiálních informací zahrnovalo spíše projevy podrážděných příznivců a příznivkyň nebo nátlak na ženské hráčky.

Vývoj posledního turbulentního víkendu, který vyústil v pondělní prohlášení, tak zanechává negativní stín hlavně na samotném vedení, které celou situaci nezvládlo a učinilo rozhodnutí na poslední chvíli.

Mnozí si ještě vzpomenou, jak United podobným způsobem před dvěma lety vycouvali z projektu Superligy až poté, co se na ně snesla veřejná kritika. Kvůli obavám z ní teď nejspíše postupovali podobně.