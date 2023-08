Manchester United po interním vyšetřovaní propustil očištěného Greenwooda

United suspendovali Greenwooda už v lednu roku 2022, kdy se obvinění proti němu objevila na sociálních sítích. Loni v říjnu byl útočník s jedním startem za anglickou seniorskou reprezentaci obžalován z pokusu o znásilnění, nátlakového chování a napadení.

V únoru bylo jeho stíhání zastaveno a klub uvedl, že než rozhodne o Greenwoodově případném návratu k týmu, provede vlastní vyšetřování. „Všichni, kterých se to týká, včetně Masona, si uvědomují, že by pro něj bylo těžké navázat v kariéře v Manchesteru United. Proto jsme se společně dohodli, že pro něj bude vhodnější pokračovat mimo Old Trafford. Nyní budeme s Masonem pracovat na tom, abychom toho výsledku dosáhli,“ uvedl dnes klub v prohlášení.

Greenwood, jenž hrál za United od šesti let, v prohlášení pro britská média uznal, že „udělal chyby“. „Neudělal jsem to, z čeho jsem byl obviněn. Dnešní rozhodnutí bylo výsledkem společného procesu mezi Manchesterem United, mou rodinou a mnou. Nejlepší pro nás všechny bude, když budu pokračovat v kariéře mimo Old Trafford, tam, kde moje přítomnost nebude pro klub rušivá,“ řekl bývalý anglický mládežnický reprezentant.