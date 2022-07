Barcelona doufá v Messiho návrat. Je naší povinností to zkusit, zní z klubu

„Doufám, že Messiho kapitola ještě neskončila. Myslím, že je naší povinností to zkusit a snažit se najít způsob, jak vylepšit tuto kapitolu, jež není uzavřená. Měla by mít krásnější zakončení,“ řekl Laporta televizi ESPN během turné Barcelony ve Spojených státech amerických.

Nyní pětatřicetiletý Argentinec Messi je klubovým rekordmanem v počtu gólů (672) a odehraných zápasů (778).

Loni v srpnu Barcelonu po více než dvou dekádách opustil, když si finančně zdecimovaný klub nemohl dovolit prodloužit mu smlouvu.

„Je to pravděpodobně nejlepší hráč Barcy v historii, pro mě je srovnatelný pouze s Johanem Cruyffem. Jednou k tomu (návratu) musí dojít,“ uvedl Laporta.

„Jako prezident Barcy jsem loni v létě musel udělat to, co jsem udělal. Ale také musím jako prezident Barcy - a také z osobního hlediska - říct, že mu to dlužíme,“ dodal.

Sedminásobný držitel Zlatého míče Messi má v Paříži smlouvu do roku 2023.