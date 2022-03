Barcelona má dvě „tajné“ posily. Messi? O návratu neuvažujeme, říká Laporta

V pondělním rozhovoru s rozhlasovou stanicí RAC1 to potvrdil prezident klubu Joan Laporta.

„Dva kontrakty už jsme uzavřeli,“ pochlubil se. „Jména ale prozradit nemohu. Řekněme jen, že jeden z nich by mohl být střední obránce a druhý záložník.“

Zahraniční média ale tuší, o koho jde. O možných příchodech jistých dvou fotbalistů, kterým v červnu v jejich klubech vyprší smlouva, informoval třeba server ESPN: Barcelonu v létě bez nákladů na přestupní částky posílí stoper Andreas Christensen z Chelsea a záložník Franck Kessié z AC Milán.

V ochranné masce hrající Andreas Christensen z Chelsea. Franck Kessié z AC Milán se raduje z gólu po úspěšné penaltě.

„Ale návrat Messiho? Leo je Leo, je nejlepší na světě, ale neuvažujeme o tom,“ prozradil Laporta v dotazu na potenciálně senzační comeback.

Snová představa barcelonských fanoušků nabrala živější obrysy ve chvíli, kdy na argentinskou ikonu, jež Katalánsko loni v létě po konci kontraktu v slzách opustila, po vyřazení z Ligy mistrů bučeli a pískali pařížští příznivci.

Atmosféra v St. Germain má podle zahraničních reportérů mít k ideálu daleko, Messimu se navíc ani statisticky nedaří – ve 26 zápasech nasbíral na sebe podprůměrných sedm gólů a jedenáct asistencí.

„Od Lea ani jeho zástupců jsem v tomto ohledu neobdržel jedinou zprávu,“ odmítl návrat Laporta. „V tuto chvíli o tom neuvažujeme, protože budujeme mladý tým, v kterém to začíná klapat.“

A zopakoval: „Nebylo to pro mě v létě snadné. Chtěl bych, aby to dopadlo jinak, ale nemohl jsem ohrozit klub. Myslím, že jsme udělali, co bylo nutné.“

Laporta přiznal, že od Messiho letního odchodu, který vyplynul mimo jiné z obřích dluhů klubu, jeho vztah s Argentincem ochladl. „Už není, co býval, když je teď v Paříži. Nemluvíme spolu tolik, co dřív.“

I bez dlouholeté hvězdy a opory se Barceloně po nevydařeném začátku ročníku daří. Poté, co legendární Xavi v listopadu nahradil odvolaného Ronalda Koemana, se mužstvo zvedlo a nárůst formy i herní pohody naposledy potvrdilo vyloupením stadionu Realu Madrid v El Clásiku (4:0).

Od začátku roku Barcelona neprohrála a vystoupala ze středu tabulky na třetí místo. Přispěly k tomu zimní posily jako Ferrán Torres či Pierre-Emerick Aubameyang.

Další akvizice už jsou na cestě, což navíc není vše. Barcelona usilovně pracuje na prodloužení kontraktu se sedmnáctiletým zázrakem Gavim i uruguayským stoperem Ronaldem Araújem.

Nereálný je naopak podle Laporty přestup žádaného norského střelce Erlinga Haalanda (Dortmund), protože „finanční podmínky, které se ke mně dostaly, bychom nepřijali, ani kdybychom mohli.“