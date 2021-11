Až skončím s fotbalem, vrátím se. Milovaná Barcelona zůstane Messiho domovem

Jednou by chtěl být technickým ředitelem a ideálně v Barceloně. Argentinský fotbalista Lionel Messi potvrdil, že by se po konci kariéry rád vrátil do celku, v němž strávil většinu života a z kterého před sezonou odešel do Paris St. Germain. „Chtěl bych klubu pomoci, protože ho miluju,“ nechal se slyšet.