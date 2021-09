Vzkaz pro Messiho: Leo, Paříž ti ještě nepatří. Nebuď mrzutý, pracuj dál!

„Viděl jsem spoustu, opravdu spoustu Messiho zápasů. A všechny byly inspirující. Jestli chceme uspět, a to my chceme, musíme Messiho zastavit jako tým. Jednotlivce on roztrhá. Nesmíme vůči němu být zdvořilí. Hrát s respektem, to ano, ale zároveň tvrdě,“ líčil Bosz, než se o víkendu coby kouč Lyonu se svým týmem Messimu postavil.