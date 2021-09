První gól za Paris St. Germain. Messi si pořád zvyká, říká kouč Pochettino

„Jsem velmi rád, že se mi podařilo skórovat. Zatím jsem tu ještě neodehrál moc zápasů a také si zvykám na nové spoluhráče. Čím víc utkání ale spolu sehrajeme, tím lepší budeme. Musíme dál růst a zlepšovat se,“ citovala Messiho agentura AP.



Čtyřiatřicetiletý Argentinec, který v Barceloně vstřelil 672 branek, se premiérové trefy v dresu PSG dočkal v 74. minutě duelu s Manchesterem City. Po rychlém přechodu do útoku si narazil míč s Kylianem Mbappém a přesnou ranou do pravého horního rohu zařídil konečný stav. Šlo o jeho 121. gól v Lize mistrů.

„Proto Messiho prostě nestřídáte. Nikdy nevíte, kdy dá gól,“ citoval web UEFA někdejšího francouzského útočníka Nicolase Anelku. Narážel na duel s Lyonem (2:1), kdy ho kouč Mauricio Pochettino překvapivě stáhl čtvrt hodiny před koncem.



Messi pak kvůli zdravotním obtížím další dva ligové zápasy vynechal, na Ligu mistrů už byl ale připravený.

„Dvacet let sleduji, jak Leo dává góly na opačné straně hřiště, a teď to bylo poprvé, co dal branku i za můj tým. Musel jsem to proto oslavit,“ řekl trenér Pochettino. „Takovýto výkon přesně potřebujete a hráči jako on se zase potřebují trefit do sítě. Po 20 letech v Barceloně si teď Leo potřebuje vytvořit v týmu nové vazby. Zažívá spoustu nových věcí a pocitů,“ doplnil argentinský trenér.

PSG porazil Manchester City poprvé v historii soutěží UEFA. Messi se však střelecky prosadil proti svému bývalému trenérovi z Barcelony Josepu Guardiolovi už posedmé.

„Byl to fantastický gól,“ uznal Guardiola. „Věděli jsme, že je nemožné hlídat Lea celých 90 minut. Nebyl moc v kontaktu s míčem a tím, že se vracel po zranění, se potřeboval dostat trochu do rytmu. Je ale jasné, že když se dostane do běhu s balonem, je nezastavitelný. Přeji mu to nejlepší. Pokud bude v Paříži šťastný a užívat si to tam, budu za něj rád,“ doplnil kouč anglického šampiona.

Jeho svěřenci utrpěli první porážku ve skupinové fázi Ligy mistrů po 18 zápasech. Naposledy prohráli 1:2 s Lyonem v roce 2018. „Leo je prostě hráč, který takovéto příležitosti využívá. Zvláště když hraje proti týmům, které vede Guardiola,“ prohlásil bývalý záložník Owen Hargreaves.

Podle Garyho Linekera šlo o Messiho 27. trefu v 31. zápase proti klubům z Premier League. „Všechny branky vstřelil v Lize mistrů a všechny proti takzvané Velké šestce. A to někteří říkají, že by to tu nedokázal,“ dodal Lineker.

Paris St. Germain se po první výhře v novém ročníku Ligy mistrů dostal se čtyřmi body a lepším skóre do čela skupiny A. Těsně za ním jsou Bruggy, které překvapivě vyhrály 2:1 v Lipsku.