Show začala. Fotbalový král Messi okamžitě pobláznil Francii

Nabízí se logická otázka: Bude Messi i v Paříži kingem? Na to pochopitelně úvodní půlhodinka v tmavě modrém pařížském trikotu odpověď dát nemohla. Ačkoli, něco přece jen ukázala.

Především to, že ať Messiho angažmá v PSG dopadne jakkoli, bude jej provázet obří show. Jako by se tým z hlavního města změnil z už tak lákavé atrakce na pompézní pojízdný cirkus, na který je zvědavá celá Francie.

Když Messi po hodině hry svlékl svítivě zelený rozlišovák, u lajny se objal se střídajícím kamarádem Neymarem a podrbal se za uchem, fanoušci v Remeši byli u vytržení.

Místo aby se domácí strachovali, co argentinský démon s jejich týmem provede, celý stadion duněl při skandování jeho jména. Kdykoli se dotkl míče, z tribun se ozýval křik a jekot. Jako by vůbec nešlo o výsledek, ale o podívanou. Jako by nebylo důležité zvítězit, ale být u toho.

Také televizní přenos lámal rekordy: jen ve Francii se dívalo přes deset milionů lidí! Žádné ligové utkání v historii ještě takový zájem nevzbudilo.



Snad největší bizarnost se odehrála po závěrečném hvizdu, kdy domácí brankář Rajkovič šoupl Messimu do náručí malého synka a coby pyšný táta mobilem pořídil fotku do rodinného alba.

Dá se očekávat, že se po každém zápase strhne mezi soupeři rvačka o Messiho dres, že ho budou kamery sledovat na každém kroku a že fotbalová Paříž teď bude jeho.



Ale jak to bude klapat na hřišti? Nepochybujte o tom, že Messi bude vynikat. Třicet minut mu při debutu stačilo, aby se stal nejfaulovanějším hráčem zápasu.

Dvacetkrát přihrával, z toho devatenáctkrát přesně. Chodil si pro balony do hloubi pole, a i když se měl pohybovat na pravém křídle, bylo evidentní, že si na rozdíl od parťáků může dopřát volnost. Do zakončení se ovšem nedostal, jen párkrát ukázal, jak dokáže balon přilepit na kopačku a i ve čtyřiatřiceti na prvních metrech rozkmitat drobné nohy.

Co bude dál? To se uvidí, protože kouč Pochettino má kádr snad až příliš nabitý hvězdami. Proto se víc než góly Mbappého, které zařídily vítězství 2:0, rozebíralo, že si pařížská hvězdička s Messim málo nahrávala. Třeba proto, aby si vynutila přestup do Realu Madrid, po kterém touží?



„Jsme rádi, že tu Kyliana máme. I pro něj je velký dar, že tu může hrát,“ pravil po utkání diplomaticky Pochettino. „Víte, že ve fotbale se pořád šíří drby a spekulace, ale náš prezident a sportovní ředitel dali jasně najevo, že zůstává.“

V závěru nejbláznivějšího přestupového období v historii se ovšem ještě může semlít cokoli a jednání o Mbappého přestupu je podle všeho pořád živé. Kdyby na další hvězdný přesun skutečně došlo, nebylo by už pochyb o tom, kdo teď bude v Paříži králem.