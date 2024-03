To nemá obdoby! zlobil se Ancelotti na sudího. Hrubého Bellinghama se zastal

„To, co se stalo, nemá obdoby. Tohle jsem nikdy nezažil. Myslím, že udělal chybu,“ řekl pak Ancelotti místním novinářům.

Kritická situace nastala v 99. minutě, tedy už po vypršení oficiálně oznámeného sedmiminutového nastavení. Rozhodčí Jesús Gil nechal ještě hosty rozehrát roh, který domácí odvrátili. Soupeř se ale znovu zmocnil míče a Díaz jej z pravé strany poslal před bránu.

V tu chvíli zazněl hvizd rozhodčího. Nadšení ze vstřeleného gólu okamžitě vystřídala frustrace, u domácích hráčů to bylo naopak, protože někteří evidentně ukončení zápasu nepostřehli.

„Kdyby pískl poté, co soupeř odvrátil míč..., pak by to bylo v pořádku. Ale on nechal pokračovat ve hře a my měli šanci,“ zlobil se čtyřiašedesátiletý italský kouč.

Podívejte se na situaci ze závěru utkání mezi Valencií a Realem Madrid:

Na hřišti bezprostředně poté nastal chaos a vzplály emoce, došlo i na strkanice. Hráči Realu u rozhodčího protestovali, Joselu dostal žlutou kartu a Bellingham dokonce červenou. I to Ancelottiho rozčílilo. „Protože neřekl nic urážlivého. Byla to frustrace. Řekl ‚fucking goal‘, a to taky byl,“ konstatoval Ancelotti.

Podle španělských médií Bellingham na rozhodčího zakřičel: „Sakra, tohle je gól. Míč byl ve vzduchu. Co to k čertu je?“ Gil údajně do zápisu uvedl, že červená karta následovala kvůli agresivnímu jednání.

Real po remíze 2:2, kterou dvěma góly obstaral Vinícius Junior, dal možnost druhé Gironě snížit aktuálně sedmibodové manko.

Třetí nerozhodný výsledek z posledních pěti ligových utkání přišel před středeční odvetou osmifinále Ligy mistrů s Lipskem. První zápas Real vyhrál v Německu 1:0. „Musíme se vrátit do normálu, protože nás čeká důležitý zápas,“ uvedl Ancelotti.