To je pro tebe, Ukrajino! Jak přehlížený brankář vychytal obhájce Ligy mistrů

Pětadvacetiletý gólman ze sebe ve středu večer sloupl nálepku nedoceněného. Během žhavé odvety v Manchesteru lapil osm střel, stáhl spoustu centrů, nohama rozehrával jako pašák a nakonec při penaltách vyčaroval dva parádní zákroky. „Fakt byl fantastický,“ poklonil se jeho trenér Carlo Ancelotti.

Real sice proti obhájci trofeje nevyhrál ani jeden zápas (poprvé to bylo 3:3 a podruhé 1:1), v odvetě se prakticky jenom bránil, nicméně Luninův výkon rozhodl. Když madridský spoluhráč Rüdiger proměnil poslední penaltu, Ukrajinec v červeném dresu jen v klidu pochodoval vstříc rozdováděným parťákům. S číslem třináct nepředváděl okázalá gesta, žádný křik, s kterým prožíval vítězství. Cítil zadostiučinění.

Vyhrál pro svou Ukrajinu, kterou nekonečně dlouho svírá krvelačné Rusko. A vyhrál taky pro sebe, protože dosud povětšinou paběrkoval.

Ukrajinskou ligu chytal už jako sedmnáctiletý. V devatenácti ho koupil Real za víc než čtvrt miliardy korun z Luhansku. A v Madridu nikdy nedostal pořádnou příležitost.

Od roku 2018 byl náhradníkem, který se potuloval ve vedlejší roli po hostováních. Leganés, Valladolid, Oviedo... Druhá liga a jen občas. Však i Real, když si ho před aktuální sezonou stáhl, měl Lunina na pozici číslo tři. Jenže!

Elitní chytač Courtois si v srpnu potrhal vazy v levém koleni, takže malér. Real si za velké peníze vypůjčil Kepu z Chelsea, ale nebylo to ono. Takže? „Vamoooos!!! Grande Lunin,“ naťukal ve středu Thibaut Courtois na svůj účet na síti X.

Lunin na scénu! Už v osmifinále proti Lipsku čaroval. „To byl jeho nejlepší výkon v klubu,“ chválil kouč Ancelotti. Přitom netušil, co nastane ve čtvrtfinálové odvetě. „Když hrajete v Lize mistrů na hřišti Manchesteru City, je to ta nejnáročnější zkouška. Víte, že budete trpět,“ přiznal Lunin pro španělskou televizi, když lehce opadla euforie.

Jak ve druhé sérii chytil penaltu Bernardu Silvovi, o tom se bude ještě za dvacet let mluvit jako o brankářském kumštu. Prostě zůstal stát. Riskl, že jeden ze soupeřů bude střílet doprostřed. A protože brankáři při penaltách obvykle skáčou do stran, nemají šanci. Lunin se ani nehnul a chňap, balon zastavil: „Tušil jsem, že to někdo kopne do středu. Vybral jsem si jednoho a vyšlo to.“

Už jen kvůli tomu, co prožívá jeho země, kdo by mu to nepřál?

Z náhradníka Realu navíc poskočil na jedničku. V neděli ho čeká derby s Barcelonou, následovat bude semifinále Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov. Buďte si jistí, že na tribuně mu se šálou Realu znovu bude fandit drobná černovláska Anastasia, kterou si vzal před třemi lety při civilním obřadu. Lunin měl na sobě obyčejnou teplákovou soupravu. Ve sportovním se cítí nejlíp a Ukrajinci to dávno vědí. I kdyby zákeřní Rusové zrovna posílali rakety a smrtící drony, Lunin dostane podporu, aby vybojoval finále Ligy mistrů. Na konci dubna boj vypukne:

Bayern versus Real.

Dortmund versus Paříž.

„Moje země prožívá špatné časy a pro mě není jednoduché se každý den koncentrovat na trénink. Každopádně chci poděkovat všem, kteří mě podporují. Díky, Ukrajino.“

Možná i kvůli tomu, co strašného se děje v jeho zemi, zůstal tak stoický, když čelil favorizovanému Manchesteru City.

Mimochodem, fotbaloví Ukrajinci vůbec bodují, navzdory tomu, že jejich země trpí. Reprezentace se přes dvojitou baráž s Bosnou a Islandem dostala na mistrovství Evropy, kde není bez šance. Ve skupině s Belgií, Rumunskem a Slovenskem si dělá nárok na postup. Tím spíš, že v ráži není jenom brankář Lunin.

Potetovaný šikula Mudryk se stále snaží prorazit v Chelsea, ofenzivní tahouni Cygankov a Dovbyk patří v dresu Girony mezi největší hvězdy španělské ligy, drobný záložník Malinovskyj maká na hostování v Janově, útočník Jaremčuk zase ve Valencii, krajní obránce Mykolenko v Evertonu. A nezapomínejte na patriota Zinčenka z Arsenalu. Taková bude Ukrajina za necelé dva měsíce na Euru. Pochopitelně se středečním fantomem v brance.