Byl za čárou, nebo ne? Barcelona zuří a volá po technologii, liga ji však odmítá

„Byli jsme lepší a zasloužili jsme si vyhrát. K rozhodčím se ani vyjadřovat nebudu, ještě bych dostal nějaký trest. Všichni to viděli, záběry jsou průkazné, míč přešel čáru.“ sypal ze sebe po utkání trenér Xavi.

„Je to ostuda pro celý fotbalový svět. Proč tu stále nemáme technologii? V tomhle sportu je hodně peněz, ale zjevně se nepoužívají na to nejpodstatnější,“ přitakal brankář Marc-André ter Stegen.

Jak se vlastně celá situace z 28. minuty odehrála?

Raphinha rozehrál za stavu 1:1 rohový kop, Lamine Yamal míč na první tyči lehce tečoval směrem k brance a gólman Lunin ho v podřepu zpoza brankové čáry vyrazil před sebe a pak do zámezí. Barcelonští se hněvali, ale pomezní i hlavní sudí ukázali na další roh. Asistenti u videa sice dvě minuty zkoumali dostupné záběry, ale bez technologie, která by přesně určila pozici míče, rozhodnutí se stoprocentní jistotou zvrátit nemohli.

Televize Canal+ a beIN Sports nebo španělský web Relevo sice s pomocí vlastních systémů posléze odhalily, že míč nejspíš brankovou čáru nepřešel, ale to Barcelonu nepřesvědčí.

Ta šla i přesto po přestávce podruhé v zápase do vedení, vzápětí o něj ale přišla a gólem Juda Bellinghama z první nastavené minuty prohrála 2:3. Šest kol před koncem tak na svého rivala ztrácí 11 bodů a prakticky ztratila i zbývající naděje na zisk mistrovského titulu.

O to více ji sporná situace před brankou Lunina rozhořčila, byť by v konečném důsledku třeba celkový výsledek neovlivnila.

Proč tedy ve Španělsku stále goal line technology není, když v Anglii se na ni mohou spolehnout od roku 2014 a zbylé elitní evropské soutěže, tedy francouzská, italská a německá, ji postupně zavedly v následujících letech?

Důvodem je prezident španělské ligy Javier Tebas.

„Ve Španělsku ji zavádět nebudeme, stojí to příliš peněz,“ prohlašuje tvrdošíjně od roku 2016. Podle britského deníku Daily Mail by technologie stála zhruba dva a půl milionu liber, v přepočtu něco málo přes 70 milionů korun. V podobných situacích pak na milimetry rozpozná, jestli míč přešel čáru, a pošle rozhodčímu signál do hodinek.

Pokud však čekáte, že Tebas změní názor po kontroverzi v jednom z nejsledovanějších zápasů na světě, tak jste na omylu.

Po utkání na sociální síť X vyvěsil fotky několika případů, ve kterých zmíněná technologie chybovala, a vyťukal k nim vzkaz „Bez komentáře...“.

Celá situace je dost paradoxní.

Španělská nejvyšší soutěž se pyšní moderním zpracováním živých přenosů a divákům nabízí v průběhu zápasu detailní a graficky precizně znázorněné statistiky i opakovačky šancí ze všech možných úhlů pro co nejlepší zážitek. Ale samotní fotbalisté na hřišti pak ve vypjatých situacích spoléhají pouze na několik pánů u monitoru...

Kvalitu přenosů nicméně zajišťuje vysílatel, instalaci goal line technology musí řešit samotná liga v čele s Tebasem, který je zkrátka neoblomný.

Mimochodem, Barcelona už podobnou situaci zažila. V roce 2017 jí sudí neuznali gól proti Betisu, ačkoliv bylo z opakovaných záběrů zřejmé, že míč přešel čáru. Video tehdy ve Španělsku (ani v jiných zemích) na zápasy nedohlíželo, ale gólová technologie byla jinde běžnou záležitostí.

Kolik kontroverzí ještě španělská liga zažije, než se konečně dočká změny?