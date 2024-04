Jako bychom prohráli, mrzelo Valverdeho po remíze se City. Guardiola mu zatleskal

„Takhle nějak jsem si ten zápas představoval. Už jsem si na střetnutí s Madridem zvykl. Můžete mít utkání pod kontrolou, ale pak přijde centr, Valverde to trefí z voleje a vy mu můžete akorát tak zatleskat,“ ušklíbl se trenér Pep Guardiola.

Jeho svěřenci přitom do utkání vstoupili výborně a už ve druhé minutě šli do vedení po chytrém přímém kopu Bernarda Silvy, jenž na bližší tyči překvapil brankáře Andrije Lunina. Byl to druhý nejrychlejší gól, který kdy Real na svém stadionu v Lize mistrů obdržel. V tu chvíli se možná některým příznivcům vybavil loňský debakl 0:4 právě od Manchesteru City, který tehdy Silva odstartoval.

„Rychle jsme inkasovali, ale bylo klíčové, jak jsme dokázali zareagovat,“ pochvaloval si Valverde.

Real totiž i s notnou dávkou štěstí díky Camavingově sražené střele rychle vyrovnal a o dvě minuty později ho poslal do vedení Rodrygo. I jeho zakončení po rychlém úprku tečoval jeden z obránců soupeře za záda bezmocného gólmana.

„Že to bylo se štěstím? Na něco takového ve fotbale nevěřím,“ prohlásil Guardiola. „Real je zkrátka těžký soupeř, dobře brání a mají smrtící přechod do útoku. Ještě před pár lety bychom takový zápas prohráli 1:4, takže mám radost, že se pořád zlepšujeme.“

„Byl to jiný zápas, než na které jsme zvyklí. V takovéhle intenzitě jsme letos ještě nehráli. Bylo to vyrovnané, ale postupně nám docházely síly,“ uznal trenér Carlo Ancelotti, jenž mimochodem odkoučoval svůj dvoustý zápas v milionářské soutěži.

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola (vpravo) a jeho protějšek z Realu Madrid Carlo Ancelotti před čtvrtfinálovým utkáním.

Přitom Real měl před utkáním devět dnů volna, na což Guardiola opakovaně poukazoval, jelikož jeho svěřenci hráli v minulém týdnu hned dva zápasy. Na hřišti to však poznat nebylo a výkon domácích postupně upadal.

Třeba Jude Bellingham, kometa letošní sezony, se vepředu prakticky neprosadil. „Sice nedal gól, ale pomáhal nám v útoku. Někteří hráči možná nebyli v nejlepší formě, ale všichni makali pro tým,“ zdůraznil Ancelotti.

City postupně Real zatlačilo a během pěti minut skóre otočilo ve svůj prospěch. Přímo do šibenice nejprve zamířil zpoza vápna Phil Foden, z ještě větší dálky pak přesně k vzdálenější tyči napálil míč obránce Joško Gvardiol.

Joško Gvardiol (vpravo) slaví se spoluhráči z Manchesteru City gól do sítě Realu.

„Jak jsme drželi míč, tak se soupeř unavil, a otevíral se mi tam prostor na náběhy. Cítil jsem, že si ta situace říkala o střelu. Snažím se to takhle nacvičovat na tréninku,“ vysvětlil Foden, který navázal na hattrick do sítě Aston Villy z minulého týdne a potvrdil, že má vynikající formu.

Jeho gól sice nebyl vítězný, se spoluhráči jsou však vzhledem k domácí odvetě v o něco výhodnější pozici než madridský celek. „V Manchesteru budeme hrát úplně stejně a uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě, že jsme si chtěli nahrát náskok, ale musíme ten výsledek přijmout,“ řekl Ancelotti. „Snad nás ten můj gól alespoň nakopne,“ zadoufal Valverde.

Odveta se hraje už za týden na stadionu Etihad. Na stadionu, kde Real ještě nikdy nevyhrál...