Bývalý sparťanský fotbalista Kucka je zpět na Slovensku. Posílil Slovan

„Je to velmi pěkný pocit, že se po tak dlouhé době vracím tam, kde to vše začalo - na Slovensko. Těším se na spolupráci a věřím, že to bude fungovat. Doufám, že dosáhneme na ty největší úspěchy,“ řekl na tiskové konferenci Kucka.

Se Slovanem bude v pohárové kvalifikaci bojovat o postup do skupiny Ligy mistrů, případně Evropské či Evropské konferenční ligy. „Určitě se o to budeme snažit. Myslím, si to Slovan zaslouží. Věřím, že se nám to podaří,“ uvedl

Kucka v minulé sezoně hostoval ve Watfordu, s nímž sestoupil z anglické ligy. Zkušený střední záložník patřil Parmě, kde mu končí smlouva. Kucka opustil slovenskou ligu v lednu 2009, kdy přestoupil z Ružomberoku do Sparty. Poté hráč s 93 starty za národní mužstvo působil v Janově, AC Milán či Trabzonsporu.