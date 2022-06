Po třinácti letech v zahraničí návrat domů. Kucka jedná se Slovanem

Pětatřicetiletý středopolař v minulé sezoně působil ve Watfordu, s kterým sestoupil z Premier League do druhé anglické ligy.

Během červnového reprezentačního srazu nevyloučil, že by jeho úspěšná kariéra mohla pokračovat na Slovensku.

„Podle dobře informovaného zdroje ze zákulisí Slovanu je příchod Kucky na Tehelné pole takřka na spadnutí,“ píše deník Nový Čas.

Kucka je k mání zadarmo, v červnu mu vyprší smlouva v Parmě, odkud v Anglii hostoval. Právě s Itálií spojil největší část kariéry. V lednu 2011 za víc než sto milionů korun přestoupil ze Sparty do Janova.

Ve Spartě sice strávil jen dva roky, ale byl velkým oblíbencem fanoušků a oporou týmu. A proto sparťanští příznivci doufali, že kariéru dohraje na Letné. To se však nestane, posílí jednoho z největších sparťanských rivalů z federální éry.

V Janově hrával Kucka čtyři a půl roku, pak byl dvě sezony v AC Milán, který ho se ziskem prodal do Trabzonsporu.

V Turecku slovenský záložník svou cenu ještě zvýšil, v lednu 2019 ho za 6,4 milionů eur, což je víc než 150 milionů korun, koupila Parma. Loni si ho půjčil Watford.

Je to třináct let, co odešel ze Slovenska, kde vyrostl v Podbrezové a objevil ho Ružomberok. Zdá se, že nadešel čas návratu.

Slovan a především trenér Weiss mají velký zájem.

„Volal mi, ale odolávám,“ poznamenal Kucka před pár dny.

Když zrovna s národním týmem kousal potupnou domácí porážku s Kazachstánem (0:1) v Lize národů, zdálo se, že Weiss ve Slovanu Bratislava skončí. A očekávalo se, že půjde právě ke slovenské reprezentaci.

Ale během dvou dnů bylo všechno jinak, se Slovanem se zkušený kouč dohodl na novém kontraktu a pokračuje.

„Je to pravda, jednáme o příchodu Juraje do Slovanu. Je to hráč, o kterém jsme si jistí, že by nám pomohl v pohárové Evropě,“ cituje Nový Čas svůj dobře informovaný zdroj z prostředí Slovanu.

Pokud Kucka kývne, měl by dostat dvouletou smlouvu. To je jeho přání.

Slovan Bratislava vstoupí do sezony už 6. července úvodním duelem prvního předkola Ligy mistrů proti gruzínskému Dinamu Batumi.