Kladrubský nejen o podnikání s Kuckou: U fotbalu bych chtěl zůstat

„Užívej si fotbalový život, rychle to uteče,“ radil Jaromír Plocek před patnácti lety mladíkovi v budějovické kabině. Tím byl Jiří Kladrubský, dnes 34letý lídr prvoligového Dynama.

Defenzivní univerzál a odchovanec klubu tehdy ani netušil, jak velkou pravdu má jeho starší spoluhráč. Nyní mluví stejně.

Čtyři sezony válel za Spartu, zvedl nad hlavu mistrovský pohár. Na Slovensku se Slovanem dvakrát slavil titul, v zahraničí si zahrál v Řecku a Itálii. Pak se vrátil domů, napotřetí dotáhl tým k postupu a v mužstvu má svoji roli i v nejvyšší soutěži. Teď ale neví, co dál.

„Uteklo to,“ přikývne.

Smlouvu má Kladrubský ještě na další rok. „Dohraju sezonu a uvidí se. Možností je víc,“ nepředbíhá.

Jednu jistotu už ale budějovický patriot má. Žádný další přestup už nechystá. „Kariéru dohraju v Dynamu. Máme dvě děti a já jsem si ve fotbale už zažil svoje. Peníze v zahraničí by byly hezké, ale chci vidět vyrůstat naše děti. A o to nechci přijít,“ říká jednoznačně.

Na tempo nejvyšší soutěže zkušený zadák stále má. V posledním utkání naskočil poprvé po pauze zaviněné operací kolene v základní sestavě černobílých proti Olomouci a brankou přispěl k vítězství 2:0. „Všechno vyšlo ideálně. Hrál jsem v základu, dal jsem branku a vyhráli jsme. Můj kluk Mateo měl navíc ten den první narozeniny, takže gól byl pro něj, ale i pro dceru Nellu, aby jí to nebylo líto. Schoval jsem si dres a určitě na tento den nezapomenu,“ zdůrazňuje.

O tomto scénáři měl bývalý mládežnický reprezentant jasno už dlouho. „Věděl jsem, že jednou skončím doma, protože Dynamo mě dostalo do velkého fotbalu. A zároveň jsem to chtěl uzavřít v první lize. Napotřetí po mém návratu se nám povedlo postoupit, teď chci pořád stačit mladým klukům. To mě motivuje. Přál bych si končit se vztyčenou hlavou, abych jen nevysedával na tribuně. Fotbal mě pořád baví,“ ujišťuje.

Kladrubského trefa z druhého poločasu připomínala počítačovou hru FIFA, v níž si bývalý sparťan zahrál před několika týdny i virtuální pražské derby. Po řadě odrazů a zblokovaných střel bek Dynama obloučkem poslal míč do sítě

„Byl to klasický zápas o jednom gólu. My jsme ho dali, protože jsme jezdili jeden za druhého a pak se k nám štěstí přiklonilo. To platilo i při mém gólu, kdy nás bylo hodně v šestnáctce a měli jsme odražené míče. První střela mi sedla, ale obránce ji zblokoval. Dorážkou jsem spíš mířil na spoluhráče na zadní tyči a balon zapadl do branky,“ popisuje.

Budou bojovat o poháry?

Pro Kladrubského šlo o druhou branku v sezoně. Jihočeši tím ale zejména zažehnali nepříznivou sérii čtyř proher v řadě. „Už od předzápasového tréninku bylo cítit, že všichni chceme vyhrát. Byli jsme nahecovaní, rozcvička byla ještě ve vyšším tempu. Neodehráli jsme nejlepší zápas, ale zvládli jsme to a urvali tři body,“ tvrdí.

Žádná zvláštní motivace nebyla potřeba. „Nechceme si tuto sezonu pokazit, byla by to škoda. Přejeme si skončit co nejvýše. Díky vítězství můžeme být v klidu. Ale pořád máme na dosah i lepší pozice,“ uvědomuje si.

Kapitán Jiří Kladrubský řídí oslavy fotbalistů Českých Budějovic po postupu do první ligy.

České Budějovice si díky třem bodům s velkou pravděpodobností zajistily alespoň prostřední skupinu tabulky, a tedy pozici pro boj o evropské poháry. Tři kola před koncem základní části mají na jedenáctou Olomouc šestibodový náskok, lepší los i vzájemný zápas. Černobílí jsou naopak z osmé příčky jen dva body od šestého místa, které nabízí duely ve skupině o titul.

„Uděláme ve zbytku sezony maximum a uvidíme, na co to bude stačit. Nepříznivou sérii jsme ukončili a můžeme se zase chytit,“ přeje si Kladrubský.

Karviná vs. České Budějovice Online reportáž v neděli od 15 hodin

Nejbližší utkání hraje Dynamo v neděli, kdy se od 15 hodin představí v Karviné. Ta má zcela odlišné starosti. Aktuálně je třináctá a bude bojovat o záchranu. „Hrají o život, dají do zápasu maximum. Na jaře se jim poměrně daří. Hodně dobrý je Ba Loua - malý, rychlý a šikovný hráč. Můžeme tam jet v klidu, ale chceme bodovat,“ uvádí.

V utkání na Bohemians naskočil v průběhu zápasu do hry 19letý stoper Maksym Talovierov, s Olomoucí už hrál v základu. „Je to poctivý, mladý ukrajinský kluk, který se chce od začátku učit česky, aby mezi nás v kabině zapadl. Vím ze svých zahraničních angažmá, že je to strašně důležité. V tréninku dlouhodobě potvrzuje, že na to má. A oba zápasy odehrál velmi dobře. Má velkou budoucnost,“ chválí Kladrubský mladého spoluhráče.

Podniká s kamarádem Kuckou

Pauza způsobená pandemií koronaviru českobudějovickému obránci paradoxně pomohla při rekonvalescenci po operaci kolene. „Měl jsem čas dotrénovat a doběhat manko, které jsem měl. Koleno drží, cítím se dobře. Samozřejmě mě netěší, že koronavirus zasáhl celý svět, ale mně pomohl, že jsem stihl část sezony,“ potvrzuje.

Ať už bude tento ročník pro Kladrubského poslední či předposlední, nebo bude hrát dál i pak, ještě nemá jasno, co bude dělat po konci kariéry. „U fotbalu bych chtěl zůstat, hraju ho celý život. Co jiného bych dělal. Nejsem přesvědčený o tom, že trénování by bylo pro mě to pravé. Spíš možná jako asistent,“ přemítá.

Už několik let však český fotbalový mistr z roku 2010 vede společně s kamarádem Jurajem Kuckou dvě firmy. „O barbershop na náměstí se nám stará moje sestra, práškovou lakovnu řídí můj švagr. Běží nám firmy, ale moc se o ně starat nemusím. Přemýšlím, že bych v jedné z nich pracoval po konci kariéry. Ale zatím je to předčasné,“ vysvětluje.

Kladrubský s bývalým spoluhráčem ze Sparty koupili dvě již fungující společnosti. „Lakovnu jsme odkupovali před čtyřmi lety jako zaběhlou firmu. Švagr v ní pracoval a velmi nám ji doporučoval. Udělali jsme audit a zkusili to. Začínali jsme se dvěma zaměstnanci, teď jich máme osm,“ kvituje.

„Barber už také fungoval předtím. Byla možnost ho získat a věděl jsem, že by mě to bavilo. Chtěl jsem ho mít na náměstí, kde se naskytl volný prostor. Současně se vracela sestra Lucka z Prahy a vzala barber jako práci na plný úvazek. Jde o dvě úplně rozdílná odvětví. K tomu druhému mám blíž díky mamce, která je kadeřnice,“ dodává.

Byť mají oba fotbalisté ve firmách poloviční podíl, blíž k nim má budějovický obránce. „Kuca o tom nevěděl na začátku nic, stejně jako já. Ale postupně jsme oba poznávali a on mi stoprocentně důvěřoval. Jsme nejlepší kamarádi, jezdíme s rodinami společně na dovolené. Bez důvěry by to dělat nešlo. Já jsem moc rád, že ho mám vedle sebe,“ chválí si.

Kladrubský s Kuckou mají ještě jeden společný plán - znovu si zahrát v jednom dresu. „Já mám smlouvu ještě na rok, on na dva. Pokud by byla možnost, byli bychom rádi. Ale v tuto chvíli je to asi nereálné. Pokud by mělo zájem Dynamo, mohl by přijít i po mém konci.“