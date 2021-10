Kucka tentokrát nepoklekl: Respektuji všechny stejně. Děkuji, že mě respektujete

I am strongly against RACISM in the world!!! I did not take a knee in the last match, because I respect everyone equally. I have never looked down on anybody and I have never condemned anybody just because they were of a different skin color. I understand the gesture of taking the knee as a manifestation of the fight against racism and I understand those who do it, but this is my decision. Thank you for respecting me. STOP RACISM!!! #stopracism



Som zásadne proti RASIZMU vo svete!!! Na posledom zápase som nepokľakol, preto, lebo rešpektujem všetkých rovnako a nikdy som sa nad nikoho nepovyšoval a neodsudzoval ho len kvôli tomu, že je inej farby pleti. Rozumiem gestu pokľaknutia, ako prejavu boja proti razismu a aj tým ktorí tak robia, ale moje rozhodnutie je takéto. Ďakujem, že ma rešpektujete. STOP RASIZMU !!! #stopracism