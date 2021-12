Třináct měsíců po Maradonově smrti zemřel jeho mladší bratr Hugo

Hugo Maradona byl stejně jako jeho slavnější sourozenec fotbalista. Dokonce byl dorosteneckým reprezentantem a účastníkem mistrovství světa hráčů do 16 let, v dalších kategoriích už se ale do národního týmu nedostal.

V Evropě ale působil například v Rapidu Vídeň, Ascoli či ve Vallecanu, v 90. letech se výrazněji prosadil v Japonsku.

Po hráčské kariéře krátce pracoval jako trenér v Portoriku, načež se vrátil do Evropy a v oblasti Neapole pracoval v mládežnických a amatérských klubech. V Itálii také zemřel.

Diego Maradona hrál za Neapol v letech 1984 až 1991, vyhrál s ní dva tituly a Pohár UEFA a stal se klubovou legendou. Působil i v Boca juniors, Barceloně či Seville, poté se dal na trenérskou dráhu. Zdravotními problémy sužovaný mistr světa z roku 1986 zemřel 25. listopadu 2020 měsíc po šedesátých narozeninách na srdeční zástavu.