Duel francouzské ligy byl přerušen kvůli rasismu. Fanouška policie zatkla

„Je 21. století. To, co se stalo, je nepřijatelné. Tím, že jsem vyzval k přerušení hry, jsem na to chtěl upozornit,“ uvedl po zápase Gouano, jenž si vyžádal přerušení v 78. minutě, když zaslechl z tribuny rasistické pokřiky. Zápas skončil bezgólovou remízou.

Představitelé francouzské ligy po utkání uvedli, že Dijon muže, jenž Gouana urážel, identifikoval. Fanoušek byl zatčen. Disciplinární komise se bude případem zabývat ve středu.

Výsledky 32. kola: Dijon - Amiens 0:0, 20:45 Nantes - Lyon.

Dijon FCO : Amiens SC 0:0 (0:0) Sestavy:

Rúnarsson – Chafik (90+8. Alphonse), Yambéré, Lautoa (C), Haddadí – Marié, Balmont, Amalfitano (85. Kwon Čang-hoon) – Saïd (62. Slití), Jeannot, Tavares. Sestavy:

Gurtner – Krafth, P-D. Gouano (C), Dibassy, Pieters – Timite (88. Otero), Gnahoré, Blin (49. Monconduit), Mendoza – Guirassy, Mou. Konaté (60. Zungu). Náhradníci:

Allain – Sammaritano, Kwon Čang-hoon, Coulibaly, Slití, Kaba, Alphonse. Náhradníci:

Dreyer – El Hajjam, Adénon, Monconduit, Cornette, Zungu, Otero. Žluté karty:

23. Saïd, 27. Amalfitano, 54. Tavares Žluté karty:

30. Gnahoré, 53. Monconduit Červené karty:

Červené karty:

90+2. Gnahoré Rozhodčí: Abed – Danizan, Berchebru

FC Nantes : Olympique Lyon 2:1 (1:1) Góly:

14. K. Coulibaly

84. Limbombe Góly:

43. Terrier Sestavy:

Tătăruşanu – Fábio, Diego Carlos, Basila, Ch. Traoré – Rongier (C), A. Touré, Moutoussamy – Limbombe (87. Lucas Lima), K. Coulibaly, Waris. Sestavy:

A. Lopes (C) – Dubois, Tete, Denayer, Marçal (63. Rafael) – NDombèlé, Tousart (36. Depay), Aouar – Cornet (85. Fékir), M. Dembélé, Terrier. Náhradníci:

Dupé – Lucas Lima, Kwateng, Boschilia, Evangelista, Krhin, Kolo Muani. Náhradníci:

Gorgelin – Rafael, Marcelo, Pape Diop, B. Traoré, Depay, Fékir. Žluté karty:

19. Rongier, 80. K. Coulibaly Žluté karty:

80. Denayer Rozhodčí: Brisard – Pages, Hebrard