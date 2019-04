VIDEO: Nevídaný zkrat na brankové čáře, útočník PSG zabránil gólu

Spoluhráč Kylian Mbappé, jenž v té chvíli seděl mezi náhradníky, se se zděšeným výrazem rozhlížel kolem sebe: „Viděl jsem dobře?!“

Choupo-Moting nejprve favorita poslal do vedení a za stavu 1:1 mohl domácím znovu získat náskok. Stačilo, aby balon, který mířil po obloučku od Christophera Nkunkua do odkryté brány, nechal balonem. A nebo ho z pár centimetrů doklepl do sítě.

Is this the worst miss of all time? 



Eyebrows were raised when PSG signed Eric Maxim Choupo-Moting from relegated Stoke City...



But this is something else  pic.twitter.com/zSudeXAl1b