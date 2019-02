De Gea vynuloval Spurs. Mimořádné, na výběr místa má dar, slyší chválu

V první půli mohl být v klidu. Na jeho branku nemířil ani jeden střelecký pokus, Marcus Rashford navíc chvíli před přestávkou poslal United do vedení. Po změně stran se ale musel De Gea ohánět.

Za svá záda nepustil míč ani jedinkrát. Zlikvidoval několik šancí Kanea, střelu Alliho i zakončení střídajícího Llorenteho. Zápas, ve kterém měl jedenáct zásahů, aniž by inkasoval, zažil De Gea na nejvyšší úrovni poprvé v kariéře.

„Všechny zákroky byly důležité, navíc když jsme nakonec vyhráli,“ řekl po utkání.

„Někdy si zasloužíte vyhrát, ale odcházíte bez bodu. A jindy je to zase přesně naopak, to na fotbale zbožňuju,“ přiznal smířeně Mauricio Pochettino, kouč Tottenhamu.

United triumfovali v Premier League popáté v řadě, pod trenérem Ole Gunnarem Solskjaerem jako by fotbalisté nalezli novou motivaci. „Na mužstvu je vidět, jak jsou teď všichni šťastní. Hrají s vášní pro Manchester United. Pořád věřím, že můžeme skončit mezi nejlepšími čtyřmi,“ myslí si De Gea.

Pohled na tabulku je pro dvacetinásobné anglické šampiony stále příjemnější. Jsou šestí a pouze o skóre zaostávají za pátým Arsenalem, na který přitom ještě před necelým měsícem, kdy Solskjaer střídal Josého Mourinha, ztráceli osm bodů.

A i dočasný kouč měl pro španělského gólmana slova chvály. „Fantastický výkon. Už jen to číslo je skvělé, jedenáct zákroků! Dva z nich byly opravdu mimořádné, ty zbylé byste asi čekali, že gólman jako David chytí,“ snažil se aspoň lehce mírnit nadšení Solskjaer.

Hřejivá slova vyslal k De Geovi prostřednictvím Twitteru i Ben Foster, gólman Watfordu. „Vidím, že spousta lidí poukazuje na to, že všechny střely šly přímo na něj. Musíte ale brát v potaz, že tenhle chlap má nějaký bláznivý smysl pro to, kde má v danou chvíli stát. To se naučit nedá,“ napsal.