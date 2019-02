Solskjaerova vítězná šňůra pokračuje, proti Tottenhamu zářil De Gea

United poslal do vedení těsně před koncem první půle po Pogbově dlouhém pasu povedenou přízemní střelou na zadní tyč Marcus Rashford.

Hosté tak šli do kabin se zřejmě zaslouženým jednogólovým náskokem, Tottenham totiž do té doby nevystřelil na branku ani jednou.

Druhý poločas, to už byl úplně jiný obrázek. Domácí se tlačili kupředu, co to šlo. Narazili ale na překážku, kterou nedokázali překonat. Gólman David De Gea předvedl perfektní výkon a kryl všech 11 pokusů, které na něj mířily. Alli, Kane, střídající Llorente... Ti všichni pálili z nebezpečných pozic, jenže španělský brankář byl bezchybný.

Vítězná série United pod Solskjaerovým vedením tak trvá dál, v součtu s výhrou v Anglickém poháru už šest zápasů.

Zato Everton neprožívá zrovna povedené období, proti fotbalistům Bournemouthu však vydřel vítězství 2:0. Doma triumfoval v anglické lize poprvé od listopadu.

Zouma se po hodině hry zavěsil do vzduchu a hlavou překonal gólmana Begoviče. Výhru pak v nastaveném čase pečetil střídající Dominic Calvert-Lewin. Everton se posunul na desáté místo a o tři body odskočil právě dvanáctému Bournemouthu.

Výsledky 22. kola anglické ligy: Everton - Bournemouth 2:0 (61. Zouma, 90.+5 Calvert-Lewin), Tottenham - Manchester United 0:1 (44. Rashford).

Anglická liga KLUB Z V R P S B 1. Liverpool 22 18 3 1 50:10 57 2. Manchester City 21 16 2 3 56:17 50 3. Tottenham 22 16 0 6 46:22 48 4. Chelsea 22 14 5 3 40:17 47 5. Arsenal 22 12 5 5 46:32 41 6. Manchester United 22 12 5 5 44:32 41 7. Watford 22 9 5 8 32:32 32 8. Leicester 22 9 4 9 26:25 31 9. West Ham United 22 9 4 9 30:32 31 10. Everton 22 8 6 8 33:31 30 11. Wolverhampton 21 8 5 8 23:25 29 12. Bournemouth 22 8 3 11 31:42 27 13. Brighton 22 7 5 10 24:30 26 14. Crystal Palace 22 6 4 12 20:28 22 15. Burnley 22 6 3 13 23:43 21 16. Southampton 22 4 7 11 23:39 19 17. Cardiff 22 5 4 13 19:41 19 18. Newcastle 22 4 6 12 16:31 18 19. Fulham 22 3 5 14 20:49 14 20. Huddersfield 22 2 5 15 13:37 11

Tottenham Hotspur : Manchester United 0:1 (0:1) Góly:

44. Rashford Sestavy:

de Gea – Young (C), Lindelöf, P. Jones, Shaw – A. Herrera, N. Matić – Lingard (83. Dalot), P. Pogba (90+2. McTominay), Martial (73. R. Lukaku) – Rashford. Náhradníci:

Romero – Dalot, Mata, Pereira, Fred, McTominay, R. Lukaku. Žluté karty:

66. A. Herrera, 78. P. Pogba Rozhodčí: Michael Dean – Darren Cann, Daniel Robathan Počet diváků: 80 062 Přejít na on-line reportáž