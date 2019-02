West Ham s Nasrim zdolal Arsenal, tři body získal Liverpool i Chelsea

Pro Nasriho byl souboj o to pikantnější, že právě v Arsenalu v minulosti přes tři sezony působil. Poté ale zamířil do Manchesteru City a oklikou přes Sevillu a Turecko se do Premier League opět vrátil.

Krátce po zahájení druhé půle přistrčil míč Riceovi, který utaženou střelou na přední tyč otevřel, ale zároveň i uzavřel skóre duelu.

West Ham šel do vedení zaslouženě. Na začátku byl aktivnější Arsenal, v jehož brance opět dostal před Petrem Čechem přednost německý gólman Bernd Leno. Velkou šanci měl Lacazette, pak už ale byli nebezpečnější domácí. Andersonův pokus ještě v síti neskončil, Riceův však ano.

Arsenal se ve zbytku druhého poločasu snažil smazat jednogólové manko marně a s West Hamem prohrál poprvé od roku 2015.

Pořádnou porci smůly si vybral Fulham. Přestože na stadionu Burnley slavil už ve druhé minutě po zásahu André Schürrleho, vinou dvou vlastních zásahu překlopil vedení na stranu domácího celku.

Burnley tak bránilo těsný náskok proti tlačícímu soupeři. Ve druhé půli nevyprodukovalo ani jedinou střelu na branku, i tak bere tři body za šťastné vítězství.

Možná až překvapivě hodně práce měla Chelsea s o udržení bojujícím Newcastlem. Na branku Pedra totiž stejným způsobem odpověděl Ciaran Clark. Vítězný zásah londýnského celku zaznamenal po hodině hry Willian.

Chelsea si upevnila čtvrté místo, pátému Arsenalu odskočila už na rozdíl šesti bodů.

Vedoucí Liverpool triumfoval v Brightonu díky proměněné penaltě Mohameda Salaha, Watford otočil utkání proti Crystal Palace a Southampton si poradil s Leicesterem.

Výsledky 22. kola anglické ligy: West Ham United - Arsenal 1:0 (48. Rice), Brighton - Liverpool 0:1 (50. Salah z pen.), Burnley - Fulham 2:1 (20. vlastní Bryan, 23. vlastní Odoi - 2. Schürrle), Cardiff - Huddersfield 0:0, Crystal Palace - Watford 1:2 (38. vlastní Cathcart - 67. Cathcart, 75. Cleverley), Leicester - Southampton 1:2 (58. Ndidi - 11. Ward-Prowse z pen., 45.+2 Long), Chelsea - Newcastle 2:1 (9. Pedro, 57. Willian - 40. Clark).

Anglická liga KLUB Z V R P S B 1. Liverpool 22 18 3 1 50:10 57 2. Manchester City 21 16 2 3 56:17 50 3. Tottenham 22 16 0 6 46:22 48 4. Chelsea 22 14 5 3 40:17 47 5. Arsenal 22 12 5 5 46:32 41 6. Manchester United 22 12 5 5 44:32 41 7. Watford 22 9 5 8 32:32 32 8. Leicester 22 9 4 9 26:25 31 9. West Ham United 22 9 4 9 30:32 31 10. Everton 22 8 6 8 33:31 30 11. Wolverhampton 21 8 5 8 23:25 29 12. Bournemouth 22 8 3 11 31:42 27 13. Brighton 22 7 5 10 24:30 26 14. Crystal Palace 22 6 4 12 20:28 22 15. Burnley 22 6 3 13 23:43 21 16. Southampton 22 4 7 11 23:39 19 17. Cardiff 22 5 4 13 19:41 19 18. Newcastle 22 4 6 12 16:31 18 19. Fulham 22 3 5 14 20:49 14 20. Huddersfield 22 2 5 15 13:37 11

Burnley FC : Fulham FC 2:1 (2:1) Góly:

20. Bryan (vla.)

23. Odoi (vla.) Góly:

2. Schürrle Sestavy:

Heaton (C) – Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor – Hendrick, Cork, A. Westwood, McNeil – Wood (87. Vokes), Barnes. Sestavy:

S. Rico – Odoi, Ream, Le Marchand – C. Christie, Chambers, Seri, Bryan (61. Cairney) – R. Sessegnon (46. Vietto), A. Mitrović (C), Schürrle (77. Kebano). Náhradníci:

Hart – Defour, B. Gibson, K. Long, Lowton, Vokes, Vydra. Náhradníci:

Bettinelli – Ayité, Cairney, Ib. Cissé, Kebano, Z. Sessegnon, Vietto. Žluté karty:

72. Tarkowski Žluté karty:

34. Chambers, 65. C. Christie Rozhodčí: Atkinson – Hatzidakis, Lennard Počet diváků: 19 316 Přejít na on-line reportáž

West Ham United : Arsenal FC 1:0 (0:0) Góly:

48. Rice Góly:

Sestavy:

Fabiański – Zabaleta, Ogbonna, Diop, Cresswell – Noble (C), Rice – Antonio (82. Obiang), Nasri (71. Snodgrass), Anderson – Arnautović (71. Carroll). Sestavy:

Leno – Papastathopoulos, Koscielny (C), Mustafi (59. Ramsey) – Maitland-Niles (69. Bellerín), Guendouzi, Xhaka (59. Torreira), Kolašinac – Iwobi, Aubameyang – A. Lacazette. Náhradníci:

Adrián – Masuaku, Snodgrass, Obiang, Diangana, Carroll, Lucas Pérez. Náhradníci:

Čech – Bellerín, Lichtsteiner, Monreal, Ramsey, Torreira, Nketiah. Žluté karty:

Žluté karty:

46. Mustafi, 60. Kolašinac Rozhodčí: Jonathan Moss – Marc Perry, Andy Halliday Počet diváků: 59 946 Přejít na on-line reportáž

Brighton & Hove Albion FC : Liverpool FC 0:1 (0:0) Góly:

Góly:

50. M. Salah Sestavy:

Button – Montoya, Duffy, Dunk (C), Bong – Groß (79. Kayal), March (66. Knockaert), Stephens, Locadia, D. Pröpper – G. Murray (66. Andone). Sestavy:

Alisson – Alexander-Arnold, Fabinho, V. van Dijk, Robertson – Henderson (C), Wijnaldum – Shaqiri (72. Milner), Firmino, Mané (90. Keïta) – M. Salah (90+4. Origi). Náhradníci:

Steele – Balogun, Bruno, Kayal, Knockaert, Sanders, Andone. Náhradníci:

Mignolet – A. Moreno, Matip, Milner, Keïta, Camacho, Origi. Rozhodčí: Friend – Long, West Počet diváků: 30682 Přejít na on-line reportáž

Leicester City : Southampton FC 1:2 (0:2) Góly:

58. Ndidi Góly:

11. Ward-Prowse

45+2. S. Long Sestavy:

Schmeichel – R. Pereira, Morgan (C), Maguire, Chilwell – Choudhury (76. R. Ghezzal), N. Mendy (46. Barnes), Ndidi – Albrighton (46. Gray), Vardy, Maddison. Sestavy:

A. McCarthy – Bednarek, Stephens, Vestergaard – Valery, Romeu (C), Ward-Prowse, Targett – Redmond (90+3. Gallagher), Armstrong (57. Soares) – S. Long (76. Slattery). Náhradníci:

D. Ward – Söyüncü, Simpson, Gray, R. Ghezzal, Iheanacho, Barnes. Náhradníci:

Gunn – Soares, Ramsay, M. Elyounoussi, Sims, Gallagher, Slattery. Žluté karty:

20. Maddison, 35. Chilwell Žluté karty:

34. Valery, 54. Stephens Červené karty:

Červené karty:

45. Valery Rozhodčí: Michael Oliver – Simon Bennett, Mick McDonough Počet diváků: 31 491 Přejít na on-line reportáž

Cardiff City FC : Huddersfield Town 0:0 (0:0) Sestavy:

Etheridge – Ecuele Manga, Morrison (C), Bamba, J. Bennett – Gunnarsson – Mendez-Laing (73. Healey), Arter, Camarasa (64. Ralls), Hoilett – Paterson. Sestavy:

Lössl – Hadergjonaj, Schindler, M. Jörgensen, Durm – Biling, Hogg (C) – Kachunga, Pritchard (73. Mbenza), Puncheon – Mounié (87. Depoitre). Náhradníci:

Smithies – Cunningham, Healey, Josh Murphy, Peltier, Ralls, Reid. Náhradníci:

Hamer – Depoitre, Löwe, T. Kongolo, Smith, Mbenza, Stankovič. Žluté karty:

33. Arter, 71. Hoilett, 82. J. Bennett Žluté karty:

10. Schindler Rozhodčí: Mason – Burt, Wilkes Počet diváků: 30 725 Přejít na on-line reportáž

Crystal Palace FC : Watford FC 1:2 (1:0) Góly:

38. Cathcart (vla.) Góly:

67. Cathcart

74. Cleverley Sestavy:

Guaita (45. Hennessey) – Wan-Bissaka, Tomkins, M. Sakho, van Aanholt – Kouyaté, Milivojević (C), McArthur (78. Ch. Benteke) – Townsend, J. Ayew (83. Schlupp), Zaha. Sestavy:

Foster – Femenía, Mariappa, Cathcart, Holebas – Doucouré, Capoue – Hughes (19. Sema, 68. Cleverley), Pereyra (90+3. Masina) – Deulofeu, Deeney (C). Náhradníci:

Hennessey – Ch. Benteke, Kelly, Meyer, J. Ward, Wickham, Schlupp. Náhradníci:

Gomes – Cleverley, Britos, Masina, Quina, Success, Sema. Žluté karty:

84. Milivojević Žluté karty:

61. Femenía, 65. Sema, 90+1. Pereyra, 90+4. Cleverley Rozhodčí: Tierney P. Počet diváků: 25010 Přejít na on-line reportáž