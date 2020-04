Juventus dumá, co s Ronaldem. Prodat? Za kolik? A kam?

Jednou svět řeší jeho fotku z domácí posilovny, na které vynikne vypracované břicho. Pak zase snímek se sestrami a maminkou Dolores, která se v synově péči úspěšně zotavuje z mozkové mrtvice.



Přetřásá se i to, jak během karantény pomáhá: několika portugalským nemocnicím koupil vybavení v přepočtu za 45 milionů korun. Nebo že stihl rozšířit svůj vozový park o luxusní Bugatti Centodieci, bourák za víc než čtvrt miliardy.



A jakou hodnotu má vlastně Ronaldo sám? O tom se teď diskutuje nejživěji: podle posledních zpráv z Itálie je totiž docela dobře možné, že se bude brzy stěhovat.

Proč?

Protože Juventus, jeho italský zaměstnavatel, má v souvislosti s koronavirovou pandemií spoustu starostí a hrozí, že bude muset najet na úsporný režim. Ronaldo i jeho spoluhráči se sice až do léta vzdali výplat, což klubu ušetří zhruba 2,5 miliardy korun, ale to podle italských médií nemusí stačit. Až kritický stav skončí, Ronaldo si v Turíně opět vydělá svých patnáct milionů týdně. Aby byl Juventus finančně fit, je možné, že se největší zátěže zbaví a svou superstar pustí pryč.

Za kolik?

Před dvěma lety v létě stál Ronaldo Juventus v přepočtu tři miliardy. V pětatřiceti už za něj tyhle peníze těžko někdo zaplatí, zvlášť v době, kdy budou velkoklubům na účtu chybět obrovské sumy z prodeje vstupenek a z televizních práv. Proto by se Ronaldova současná cena mohla pohybovat kdesi pod hranicí dvou miliard.

Kam?

To je oříšek. Byť portugalský fenomén pořád patří minimálně mezi pět nejlepších hráčů světa a jeho statistiky dále ohromují, jeho rodné číslo mnohé potenciální kupce odrazuje. Vyplatí se lákat megahvězdu a draze ji zaplatit, když je ve věku, kdy plno vrstevníků končí kariéru? Z druhé strany zase situaci mohou komplikovat Ronaldovy ambice: umíte si představit, že by udělal krok mimo sféru velkoklubů? Nebo že by šel s platem dolů?

Ze seznamu top týmů, které by teoreticky mohly připadat v úvahu, si můžete klidně škrtnout Liverpool, Bayern Mnichov nebo Chelsea, které se na přestupovém trhu vydávají jiným směrem. Ani návrat do Realu Madrid se nedá předpokládat. Barcelona se potýká s finančními problémy i bez koronaviru, Manchester City má obří trable s dodržením finančního fair play.



Podle španělského deníku Marca by se tedy o Ronaldův podpis mohli ucházet dva zájemci: Manchester United, kde kdysi jeho hvězda začala zářit, a Paris Saint-Germain, štědře dotovaný z peněz katarských boháčů.

To vše v případě, že Juventus, kde má Ronaldo smlouvu až do léta 2022, bude ochotný naslouchat nabídkám.