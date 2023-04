Málo emocí a spousta letargie. V Bayernu vědí, že Tuchel není zázračný léčitel

Den před úterním čtvrtfinále proti Freiburgu nový kouč Thomas Tuchel na tiskové konferenci řekl. „Pohár je prestižní soutěž, finále v Berlíně je obrovská událost a my u toho nechceme chybět.“

Bayern u toho chybět bude. Potřetí za sebou.

V minulé sezoně se s Julianem Nagelsmannem nedostal ani mezi posledních šestnáct, už v 2. kole prohrál v Mönchengladbachu 0:5.

Ve stejné fázi vypadl i v ročníku 2020/2021, nestačil na druholigový Kiel. Po remíze 2:2 selhali střelci Bayernu v penaltách. To byl koučem Hansi Flick. A do Berlína se klub nepodívá ani s Tuchelem...

V úterý proti Freiburgu šel po dvaceti minutách Bayern po hlavičce stopera Upamecana do vedení, ale krátce poté po nedůrazném odkopu Comana vyrovnal povedenou ranou Höfler.

Když už se v nepříliš vzrušujícím duelu schylovalo k prodloužení, tak ve třetí minutě nastavení po další z mnoha laxností v defenzivě prohráli domácí dva vzdušné souboje, hostující Höfler znovu napřáhl a jeho ránu rukou ve vápně zblokoval Musiala. Otočil se zády, vyskočil, ruce rozmáchlé. Penalta, gól na 1:2 a konec.

„V dnešní době se už v šestnáctce takhle chovat nemůžeš. To prostě nesmíš. Šíleně riskuješ,“ vyčetl Tuchel dvacetiletému mladíkovi, nejlepšímu hráči Bayernu v sezoně.

Tuchel, o kterém tamní novináři píší jako o nejuznávanějším německém trenérovi současnosti, minulý týden nahradil Juliana Nagelsmanna. Oficiální důvod byl, že jsou ohroženy klubové cíle: titul, triumf v Lize mistrů i v Německém poháru.

„Chceme vyhrát všechno, to je jasné,“ řekl Tuchel při nástupu. To už se samozřejmě nepovede. Zbývá boj o bundesligový titul a Champions League, ve čtvrtfinále má Bayern za soupeře Manchester City.

Po porážce s Freiburgem, který vyhrál na Bayernu poprvé v historii, se naštvaní fandové nedali utišit.

„Hlavně, že jste vyhodili Nagelsmanna.“ Nebo „Byl to nejhorší zápas Bayernu, který jsem sledoval,“ spílali na sociálních sítích.

„Děkuju za vyřazení. Na trávníku jsme viděl fakt úžasný tým. Jen tak dál Oli, Uli a Hasane,“ narážel jeden z fanoušků na výkonného a sportovního ředitele Olivera Kahna s Hasanem Salihamidžičem a čestného prezidenta Uliho Hoenesse, někdejšího všemocného šéfa klubu.

Thomas Tuchel, nový kouč Bayernu, mezi svými šéfy. Oliver Kahn, generální ředitel klubu (vlevo), a sportovní ředitel Hasan Salihamdžič.

Po nástupu Tuchela tým o víkendu zvládl souboj o první místo v bundeslize, porazil Dortmund 4:2 a vrátil se do čela tabulky.

Při euforii se však jaksi zapomnělo, že do úvodní branky byl soupeř lepší. Že do vedení se Bayern dostal jen díky obří minele gólmana Köbela, po které se Borussia na pár minut úplně rozsypala a Bayern snadno získal do půle tříbrankový náskok a krátce po pauze dal na 4:0.

„Bayern proti Freiburgu pokračoval ve své nedůslednosti, zůstává pořád podivně letargickým týmem, který jen velmi zřídka přináší mimořádné výkony,“ napsal renomovaný magazín Kicker.

„Člověk doufá, že taková výměna tým nakopne, očekává určitou reakci. Nemyslím technické a taktické věci, ale spíš emoce,“ přemítal Kimmich.

Proti Freiburgu si nový kouč zápas neužíval jako o víkendu proti Dortmundu. Když soupeř vyrovnal na 1:1, dlouho stál u hřiště a několikrát nespokojeně kroutil hlavou.

Výkon Bayernu postrádal nápad, vyšší tempo, překvapivá řešení. Byla to stereotypní hra plná nepřesností a marných sólových akcí, v nichž se utápěl především záložník Sané.

„Mám pocit, že jsme předvedli málo. Málo vášně, emocí, nápadů. Poslední dobou prohráváme zápasy, kdy se dostaneme do vedení,“ podotkl Kimmich.

Yann Sommer, brankář Bayernu, čelí pokutovému kopu, který v nastavení čtvrtfinále Německého poháru zahrává Lucas Höler z Freiburgu.

Po zápase sálala z hráčů Bayernu frustrace. Dvacetiletý Musiala, který zavinil penaltu, ignoroval hostujícího kouče Streicha, který ho šel pozdravit. Hráči při odchodu do kabin křičeli, nadávali.

„Měli jsme tam dobré momenty. Hráčům nechyběla vášeň, dali do toho všechno,“ utrousil Tuchel. „Jen jsem ještě postrádal takový ten hlad po gólu. Takovou tu sílu zlomit soupeře, který urputně brání.“

„Samozřejmě, jsme zklamaní. Je to velmi hořké, protože už to nemůžeme napravit. Chvíli nám bude trvat, než to strávíme,“ poznamenal kouč.

Strávit to musí do soboty, kdy Bayern hraje zase s Freiburgem. Tentokrát bundesligu a na hřišti soupeře.