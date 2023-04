Skvělé, vítejte zpět. Byla slova šéfa Dortmundu ke kouči Bayernu upřímná?

Skvělé už to však není pro Watzkeho, jenž je zároveň výkonným ředitelem Dortmundu.

Bayern vyhodil Juliana Nagelsmanna i proto, že po 25. kole klesl na druhou příčku právě za Borussii, která se během jara znenadání stala vážným kandidátem na titul. A v sobotu večer (od 18.30 vysílá Nova Sport 3) dojde na vzájemný souboj.

Už tak třaskavý Der Klassiker dostává další grády: Nagelsmannovým nástupcem se stal nejuznávanější německý trenér současnosti, který v bundeslize naposledy vedl právě Dortmund.

Pro Tuchela to bude první zápas v novém angažmá. Očekává se, že mdlý Bayern zvedne okamžitě.

„Dostává to náboj na druhou,“ píší o blížícím se hitu německá média.

Když Tuchel v roce 2017 končil v Dortmundu, právě s Watzkem se rozešli ve zlém. „Ano, je to tak,“ přitakal Watzke.

Spor mezi klubovým šéfem a uznávaným koučem zažehl atentát na autobus s hráči, kteří zrovna vyjeli z hotelu v jihodortmundské čtvrti Höchsten ke stadionu na čtvrtfinálové utkání Ligy mistrů.

Thomas Tuchel narozen 29. srpna 1973 Někdejší fotbalista, v mládežnických kategoriích hrával za Augsburg, nejdál to dotáhl na osm zápasů v druhé lize za Stuttgarter Kickers, hrával regionální soutěž za Ulm. Ve slavnějším klubu ze Stuttgartu - VFB - začal trenérskou kariéru. Od mládeže se dostal až do rezervního týmu mužů, v roce 2008 ho angažovala Mohuč k dorostu, po roce převzal bundesligové áčko, rok po Jürgenu Kloppovi, který odešel do Dortmundu. I ten převzal po něm, a to v létě 2015. Od léta 2017 vedl Paris St. Germain, od ledna 2020 Chelsea, kde skončil loni v září. Od března 2023 je v Bayernu. Trofeje: s Dortmundem vyhrál německý pohár, s Chelsea Ligu mistrů, Superpohár i MS klubů, s Paris St. Germain má dva ligové tituly.

„Myslím, že se mezi mnou a trenérem něco pokazilo, jinak by to k jeho odchodu nedospělo,“ říká Watzke v dokumentu televize Sky, který události z dubna 2017 mapuje. Premiéru bude mít 10. dubna.

Bombový útok odnesl vážným zraněním ruky španělský obránce Marc Bartra, ostatní utrpěli šok. Bylo štěstí, že při incidentu nedošlo k tragédii. Čin měl na svědomí vyšinutý jedinec, který se klubu mstil za pokles akcií na trhu.

Vyklepaní hráči, kteří k utkání s Monakem nastoupili o den později, prohráli 2:3. Tým nastoupil po nátlaku politiků včetně tehdejší kancléřky Merkelové i vedení Evropské fotbalové unie (UEFA).

„Stálo to tak, že buď budeme hrát, nebo z Ligy mistrů odstoupíme,“ vzpomínal Watzke.

„Potřebovali jsme víc času, abychom se s tím srovnali. Ale nedostali jsme ho,“ stěžoval si tehdy Tuchel.

Právě jeho slova Watzkeho naštvala. Proč tak razantní nebyl před utkáním? Pohádali se. Watzke se pak veřejně postavil proti Tuchelovi.

Dortmund podlehl Monaku i v odvetě (1:3), v bundeslize skončil třetí, ale vyhrál německý pohár. Po sezoně Tuchel v klubu skončil, přestože měl ještě smlouvu.

Oba se potkali o tři roky později, když Tuchel dorazil do Dortmundu na osmifinále Ligy mistrů s Paris St. Germain. Sice francouzský tým jako obří favorit prohrál 1:2, ale doma zvítězil 2:0 a došel až do finále, kde podlehl Bayernu.

Je to dosud nejlepší výsledek jednoho z nejbohatších klubů planety v Champions League. O pár měsíců později z Paříže odchází. A znovu po neshodách s vedením. Po nepřesvědčivém podzimu 2020 měl rozbroje se sportovním ředitelem Leonardem, v lize byl s týmem třetí o bod za Lille a Lyonem.

Na další prestižní angažmá čekal sotva měsíc, sáhla po něm Chelsea, která právě odvolala Franka Lamparda.

S anglickým klubem ve své první sezoně senzačně triumfoval v Lize mistrů, vyhrál i evropský Superpohár a mistrovství světa klubů. V Premier League s ní byl čtvrtý a třetí, což v tamní konkurenci není neúspěch.

Ale loni v září krátce po nástupu nového majitele Todda Boehlyho byl odvolán. Chelsea se nedařilo v lize a v Champions League po mizerném výkonu padla v Záhřebu.

„Thomas má v Chelsea nezpochybnitelné zásluhy. Ale vzhledem k tomu, že noví majitelé po sto dnech od převzetí Chelsea pokračují v tvrdé práci klub posunout, věří, že nastal správný čas pro změnu,“ vysvětlila Chelsea.

Od 7. září 2022 do pátku 24. března 2023 byl Tuchel bez práce.

Oběť vlastní důležitosti. Proč Nagelsmann skončil?

Předčasný konec Nagelsmanna v Bayernu se minulý týden zdál velmi překvapivým krokem. Ale postupně lze dospět k tomu, že to vlastně byl očekávaný tah.

Přestože Bayern za mladého kouče v létě 2021 vyplatil Lipsku v přepočtu přibližně půl miliardy korun a plánoval s ním budoucnost na dlouhá léta.

Přestože Bayern zatím exceluje v Lize mistrů.

Thomas Tuchel, nový kouč Bayernu, mezi svými šéfy. Oliver Kahn, generální ředitel klubu (vlevo), a sportovní ředitel Hasan Salihamdžič.

Přestože Nagelsmannovi je teprve pětatřicet a jako kouč má velký potenciál se několik let vyvíjet a zdokonalovat.

„Bylo to nejtěžší rozhodnutí od doby, co působím v managementu klubu. Po analýze výsledků a předvedené hry v novém roce jsme se rozhodli Juliana odvolat,“ uvedl sportovní ředitel Hasan Salihamidžič.

„Když jsme angažovali Juliana Nagelsmanna, věřili jsme, že půjde o dlouhodobou spolupráci. Po mistrovství světa ale předváděl tým nevyrovnané výkony, dolů šla i atraktivita hry. Usoudili jsme, že je v ohrožení nejen konec této sezony, ale i vývoj mužstva do budoucna,“ zdůraznil generální ředitel Oliver Kahn.

Došli k tomu, že pod vedením Nagelsmanna je Bayern míň a míň suverénní. Že všechno bylo příliš neurovnané, nestabilní. Že Nagelsmann je sice výborný kouč, ale na úroveň Bayernu ještě nedorostl a nestačí. Že už některým lidem v klubu lezl na nervy.

„Jeho vlastní důležitost byla jeho zkázou,“ napsal Frankfurter Rundschau.

„Bayern to musel udělat, byť to možná na první pohled vypadá hloupě. Odpovědní se zamysleli nad tím, co by se mohlo stát, kdyby Juliana Nagelsmanna nenahradili Thomasem Tuchelem. Že s ním možná vyhrají všechny tituly, ale taky možná ani jeden. A že byla šance získat Tuchela, než zase z Mnichova, kam se přestěhoval, zmizí do Londýna nebo do Madridu,“ stálo v komentáři.

Už sobotní zápas s Dortmundem napoví.

A Tuchel si nevydechne. Za necelé dva týdny povede Bayern do čtvrtfinále Ligy mistrů proti Manchesteru City, s jehož koučem Josepem Guardiolou má nadstandardní vztahy.