Bayern Mnichov rozjel riskantní byznys. Vyplatí se drahý tah s Tuchelem?

První krok vyšel báječně.

Domácí triumf 4:2 nad nejbezpečnějším rivalem.

Tři góly během úvodních třiadvaceti minut.

Skok před poražený Dortmund zpátky na první místo.

„Na přílišnou euforii není prostor. Ano, jsme pyšní na mužstvo a spokojení s výsledkem, ale je před námi spousta práce. Musíme být hodně opatrní,“ pravil Tuchel, když se v sobotu večer dohrálo.

Krásnější dárek si pro začátek nemohl přát, ale jinak se dá podepsat, co sám naznačil: Tuchel nesmí ztratit obezřetnost, protože Bayern je fotbalový kolos, který neodpouští chyby. Zvlášť pokud se opakují.

Fotbalisté Bayernu Mnichov slaví gól do sítě Borussie Dortmund.

Tak dlouho se kluboví šéfové na tribuně rozčilovali a křečovitě chytali za hlavu, až do toho praštili. Ztratili trpělivost s mladým a extrémně pracovitým mužem, kterého si před dvěma lety vybájili. Dokonce za něj zaplatili v přepočtu přes půl miliardy korun, takže z něj udělali nejdražšího kouče historie.

Najednou bum, pětatřicetiletý Julian Nagelsmann dostal padáka. Tak nějak se všechno sečetlo. Nejvíc vadila výsledková houpačka a nevyrovnané výkony, pak taky trenérova nervózní gesta a protivný napnelismus v kabině.

Přesto si Bayern musel moc dobře spočítat, jestli nedělá finanční harakiri. Astronomickou cifru, za kterou Nagelsmann přestupoval z Lipska, už znáte. Do toho podepsal poměrně dlouhou smlouvu s ročním platem 200 milionů korun. Pokud by si do roku 2026 nenašel angažmá (což se samozřejmě nepředpokládá), musí mu Bayern platit dál.

Momentka z utkání německé bundesligy mezi Bayernem Mnichov a Borussie Dortmund.

A do toho Tuchel, v branži jedna z nejdražších značek. Vždyť s Paříží vyhrál dva francouzské tituly a s Chelsea dokonce ovládl Ligu mistrů. Od Bayernu dostane 300 milionů korun za rok. Je potřeba všechny investice sečíst, anebo si uděláte obrázek sami, jak ohromný ranec peněz Bayern rozfofroval jen za trenérské rošády?

Sobotní premiéra naznačila, že by riskantní byznys mohl vyjít. Mužstvo bylo hladové, odvážné, zarputilé, největšího rivala přestřílelo. Vězte, že Dortmund prohrál v kalendářním roce 2023 v lize poprvé. Otázkou je, jak by se šlágr vyvíjel, kdyby Bayern nezískal první metu úplně zadarmo.

Hostující brankář Kobel předvedl kiks, který se nevidí. Ve 13. minutě ostře vystartoval na hranici pokutového území, aby odpálil dlouhou kolmou přihrávku, jenže jak mocně napřáhl, podcenil rotaci i odskok míče. Promáchl a ani se nedíval za sebe. Jen vložil hlavu do dlaní a v těle ho dusil randál vyprodaného stadionu v Mnichově. Balon nezadržitelně zajel do sítě.

Když následně kapitán Müller dvakrát využil geniální instinkt (pokaždé míč popostrčil zblízka), ve druhém poločase nebylo o co hrát. Po hodině Bayern zvolnil, to už vedl 4:0. Co na to 49letý trenér Tuchel? Podle očekávání nechválil, pochopení ovšem měl: „Když vedete o čtyři góly, přál bych si větší dominanci a méně chyb. Klidně jsme mohli vyhrát ještě větším rozdílem. Ale sám jsem byl před zápasem nervózní. Ani nevím proč. Všechno si musí teprve sednout.“

Hned zítra čeká nový Bayern další povinný úkol: projít přes Freiburg do semifinále Německého poháru.

A pak přijde hlavní výzva: žhavé čtvrtfinále Ligy mistrů proti Manchesteru City.