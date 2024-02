Kloppovy děti skolily předražené trémisty. Zvládne Liverpool náročný los?

„Proto je to nejcennější trofej, kterou jsem za svých dvacet let v branži získal,“ radoval se šestapadesátiletý kouč. „To, co se tady stalo, je neskutečné, nemožné. A to nejšílenější na tom je, že jsme si vítězství zasloužili.“

V základu sice mohl Klopp počítat s několika hráči, kteří s velkými zápasy zkušenosti mají, na lavičce však vedle nervózně posedávajících mladíků zbyli už jen obránci Kostas Tsimikas a Joe Gomez.

A když zápas po devadesáti minutách muselo rozhodnout prodloužení, věkový průměr týmu kvůli střídáním rázem klesl pod dvaadvacet let.

„A byl z toho zápas mezi Kloppovými dětmi a předraženými trémisty za miliardy,“ podotkl bývalý anglický bek Gary Neville ve vysílání Sky Sports.

Vždyť v sestavě Chelsea nechyběl jediný stabilní člen kádru. Jenom za záložníky Moisese Caiceda, Enza Fernándeze a Raheema Sterlinga utratil londýnský klub přes 270 milionů eur (téměř 7 miliard korun).

Do hry pak přišel ještě Christopher Nkunku (1,5 miliardy korun) a Mychajlo Mudryk (1,7 miliardy korun).

Jenže tým doplněný o produkty liverpoolské akademie nakonec – i díky výbornému dvojzákroku pětadvacetiletého rezervního gólmana Caoimhina Kellehera – udržel čisté konto.

Šťastný Jürgen Klopp po vítězství v anglickém Ligovém poháru.

A dvě minuty před koncem půlhodinového prodloužení pak trofej vystřelil kapitán, dvaatřicetiletý stoper Virgil van Dijk. „Zvládli jsme to navzdory všem problémům, kterým teď čelíme. Jsem na kluky moc hrdý,“ řekl nizozemský zadák.

Z nejsilnější základní sestavy zbyl v podstatě jen on, kolumbijský útočník Luis Díaz a argentinský záložník Alexis Mac Allister. Obávaný Mohamed Salah? Trápí ho stehno. Diogo Jota? Marodí s kolenem, stejně jako produktivní krajní obránce Trent Alexander-Arnold, stoper Joël Matip nebo záložník Dominik Szoboszlai.

Skálopevný gólman Alisson má svalové problémy a v nedělním finále pak po půlhodině střídal talentovaný Ryan Gravenberch. K dispozici není ani útočník Darwin Núňez nebo záložník Curtis Jones.

Liverpoolští mladíci oslavují vítězství v anglickém Ligovém poháru.

Solidně rozsekaného lídra anglické Premier League navíc v příštích třech týdnech čeká hned šest zápasů. Včetně ligového šlágru s druhým Manchesterem City, osmifinále Evropské ligy s pražskou Spartou nebo osmifinále Anglického poháru. Tedy tři další klíčové duely na všech frontách.

„Na středeční FA Cup momentálně nemáme tým,“ pousmál se Klopp. „Možná naskočí ti, co tentokrát střídali. Uvidíme.“

Nebojí se přitom kritizovat dost náročný režim, který v Anglii týmy mají. Pokud na jaře hrají čtyři soutěže najednou, pravidelně nemají mezi utkáními víc než tři dny volna.

„Tuhle zemi fakt miluju, ale nedá se tu neustále vyhrávat. Ještě zjistíme, jakou cenu nakonec zaplatíme, ale budeme bojovat až do konce. Věřím, že to zvládneme. Nakonec, nějakým způsobem, bude v Southamptonu stát kompletní tým v liverpoolském dresu,“ dodal Klopp.

„On je opravdu výborný trenér,“ smekl po utkání brankář Kelleher. „Naplní vás sebevědomím, i když pochybujete, že na to máte. Dá vám svobodu, ale zároveň víte, co po vás chce,“ doplnil teenager Bobby Clark.

Dá se očekávat, že některý z mladíků naskočí i 7. března na pražské Letné. Z nedělního zápasu je však patrné, že se Liverpool kvůli absencím jen tak nezhroutí.