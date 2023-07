Jota míří za Benzemou a Kantém, je nejdražší posilou al-Ittihádu

Jota se díky tomu stal nejdražší posilou al-Ittihádu v historii. Benzema a Kanté přišli zadarmo po vypršení smlouvy v Realu Madrid respektive Chelsea.

Celtic na přestupu Joty výrazně vydělá, předloni ho koupil z Benfiky Lisabon za 7,5 milionu eur (178 milionů korun). Za glasgowský tým odehrál fotbalista celým jménem Joao Pedro Neves Filipe 83 zápasů, v nichž zaznamenal 28 gólů a 26 asistencí. Dvakrát s ním slavil ligový titul a jednou vítězství ve Skotském poháru. Smlouvu měl až do roku 2027.

S portugalskou reprezentací Jota ovládl evropské šampionáty do 17 i 19 let a získal stříbro na ME do 21 let. Za A-tým si nezahrál, i když byl v předběžné nominaci na mistrovství světa v Kataru.