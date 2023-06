Saúdové dělají podle šéfa UEFA Čeferina čínskou chybu. Exodu hráčů se neobává

Evropský fotbal se podle předsedy UEFA Aleksandera Čeferina nemusí obávat masových odchodů hráčů do Saúdské Arábie. Prohlásil to v rozhovoru pro nizozemskou televizní stanici NOS. Do Saúdské Arábie už zamířili Cristiano Ronaldo s Karimem Benzemou. Velmi lukrativní nabídky dostali i Lionel Messi s Lukou Modričem. Jde o hráče, kteří si mezi sebe od roku 2008 rozdělili všechny Zlaté míče, ale všem je přes 35 let.