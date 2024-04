Když řádí Mbappé v sukních. Kdo je postrach Češek v boji o Euro?

Stačí mrknout na její statistiky v posledních dvou zápasech:

Barcelona–Levante, dva góly, dvě asistence, výhra 5:0.

Španělsko–Belgie, hattrick, nakládačka 7:0.

Španělsko – Česko od 19:00 Kvalifikace na Euro 2025. Ze čtyřčlenné skupiny postoupí dva týmy přímo na šampionát, další dva čeká na podzim baráž. Přímý přenos na ČT Sport

V úterý bude Salma Paralluelová motat hlavy i nohy českým reprezentantkám.

Že v obou zmíněných duelech chyběla zraněná Aitana Bonmatíová, nejlepší hráčka světa? I brankářská jednička Cata Collová? Žádný problém. Tedy pokud máte v kádru tuhle dvacetiletou fotbalovou gazelu.

Úkaz, který ženská kopaná nepamatuje. Jediná fotbalistka, která vyhrála mistrovství světa ve třech různých věkových kategoriích – na šampionátech do 17 let, 20 let i v seniorské kategorii. S 28 góly nejlepší střelkyně Barcelony v aktuální sezoně. Čich na góly, kouzelná levačka, driblink, lehkost a hlavně rychlost.

Salma Paralluelová v dresu Barcelony.

„Kdyby zůstala u běhání, na olympijských hrách by získala medaili, tím jsem si jistý,“ říká atletický trenér Felix Laguna. „Od roku 1982 jsem pracoval s více než 120 atlety, mnozí patřili k nejlepším na světě. Ale nikdy jsem nepotkal tak výjimečný přírodní talent, jako je Salma. Porážela soupeřky o několik let starší. Když trénovala, lidi se zastavovali a sledovali ji. Čirá krása v pohybu.“

Dlouho kombinovala oba sporty, byť často slýchala: „Tak už si konečně vyber!“ Jenže co, když vám jde vše?

Vyrůstala ve skromných poměrech v Zaragoze spolu se třemi bratry. Otec Španěl, matka z Rovníkové Guiney. První závod běžela v šesti. Jelikož nevyhrála, rozplakala se. Tolik chtěla být nejlepší. O rok později navrhla tátovi: „Chci hrát i fotbal.“

Otřískaná čutáním s bratry za barákem střílela v dresu Zaragozy jeden gól za druhým. Frnk a pal! Znala jen sport a školu, dny cukrované španělským sluncem a větrem ve vlasech.

Bylo jí devět, když přišla facka. Její nejstarší bratr zmizel. Našli ho o měsíc později mrtvého. Bylo mu jedenadvacet. Dívka s copánky poprvé poznala konečnost života: „Pro naši rodinu to bylo těžké období. A právě sport mi pomohl zapomenout.“

Běhala za atletický oddíl v Zaragoze. A jak! Její čas 57.43 ze čtyřstovky překážek na mítinku v Huelvě je dosud národním rekordem v kategorii do 18 let. Ovládla rovněž domácí šampionát do 19 let. A zároveň se tuze ráda proháněla za balonem.

V roce 2018 získala zlatou medaili na fotbalovém mistrovství světa i Evropy do 17 let. O rok později brala opět zlato v běhu na 400 metrů překážek na Evropském festivalu mládeže v Baku. Unikát.

Jenže přišel covid-19, který zastavil svět sportu. A slečnu Salmu přiměl udělat klíčové rozhodnutí: „Budu hrát jen fotbal!“ Ustála přetržený přední zkřížený vaz v koleni a po návratu na trávník podepsala v létě 2022 ve slovutné Barceloně.

„Ve Villarrealu nebyla tak výrazná, ale v Barce se strašně zlepšila. Překvapila mě. V klubu i v nároďáku teď patří mezi nejdůležitější hráčky, střílí spoustu gólů. Je nesmírně rychlá, jiná než většina Španělek, které jsou hlavně technické,“ říká Klára Cahynová, záložnice Sevilly a kapitánka české reprezentace.

„Myslím, že letos ještě Zlatý míč nezíská. Bonmatíová je fotbalově zatím jinde. Ale pořád je hodně mladá, a pokud se bude takhle rychle zlepšovat dál, do pěti let by ho klidně vyhrát mohla,“ dodává Cahynová.

Ostatně, loni skončila Paralluelová v prestižní anketě třetí za vítězkou Bonmatíovou, spoluhráčkou z Barcelony, a druhou Sam Kerrovou z Chelsea.

Léto 2023. Na mistrovství světa v Austrálii a na Novém Zélandu vyrážela bez velkého očekávání coby nejmladší členka týmu. Realita? Blýskla se gólem ve čtvrtfinále proti Nizozemsku i v semifinále se Švédskem. V devatenácti letech! „Ženský Mbappé,“ žasli fanoušci.

Možná jste si ve stínu kauzy „Španělský polibek Luise Rubialese“ ani nevšimli, že právě ona získala cenu pro nejlepší mladou hráčku šampionátu.

Rozená vítězka. Tak, jak si to od dětství přála. S Barcelonou ještě v této sezoně nepoznala porážku. Katalánská děvčata vedou Ligu F o 12 bodů před Realem Madrid se skóre 97:5. Národní tým Španělska je také suverénní. Tři letošní zápasy, skóre 12:0. Navrch triumf nad Francií v premiérovém ročníku Ligy národů.

A nezastavují. Pod novou trenérkou Montse Toméovou, která nahradila kritizovaného Jorge Vildu, touží Španělsky po zlatu z olympiády v Paříži a Eura 2025.

Ale postupně. Česko má být jen další snadná překážka. „Španělky mají obrovskou sílu na balonu. My budeme bojovat, snažit se získat nějaký ten bodík a také zkušenosti do dalších bojů,“ řekl pro web FAČR trenér Karel Rada.

Mission (im)possible začíná Češkám ve španělském Burgosu v 19 hodin. A sprinterka se sedmičkou na dresu nebude chybět.