V Blšanech s učebnicemi. Českou kapitánku čeká maturita i boj o Euro

Norsko, Ukrajina, Francie. Takoví soupeři čekají české fotbalistky ve skupině, z níž na červencový šampionát v Litvě postoupí pouze vítěz.

„Šance na postup jsou sice malé, ale nějaká naděje vždycky je. Naším hlavním cílem je udržet se v Lize A, tedy skončit na druhém nebo třetím místě,“ říká Bendová, jedna z velkých nadějí českého fotbalu.

Stoperka Slavie zažije v nejbližších dnech pořádný frmol. V den utkání s Norskem oslaví devatenácté narozeniny, ještě večer se přesune z Blšan do Prahy, kde ji ve čtvrtek a v pátek čekají maturitní písemky z češtiny a angličtiny na střední zdravotnické škole. A pak zpět do Blšan, kde v sobotu povede Češky do zápasu s Ukrajinou.

„Ani mě nenapadlo, že bych na sraz kvůli škole nepřijela, naštěstí to takhle vyšlo,“ usmívá se. Ostatně, není z týmu jediná, kdo má před sebou maturitu, další jsou Anna Bárková a Barbora Mrázová. „Mám s sebou dvě učebnice, to stačí. A je lepší, že tady mám okolo sebe holky a nemusím myslet jen na školu.“

A co dál? Studium, nebo fotbal? Ideálně oboje. „Dala jsem si přihlášku na FTVS a na pedagogickou fakultu se zaměřením na tělesnou výchovu.“

Lucie Bendová

Sport ji provází od dětství. Kopat do míče začala v rodném Valašském Meziříčí, ale už v osmi letech naskočila do Slavie. Doma trénovala s kluky, na turnaje a zápasy jezdila za holčičím týmem do Prahy.

Brzy bylo zřejmé, že v sešívaném dresu rozkvétá výjimečná hráčka i osobnost. Karel Piták, trenér slávistek, o mladé obránkyni prohlásil, že mu svou zarputilostí připomíná italského buldoka Gennara Gattusa.

Už dvakrát hrála Bendová na mistrovství Evropy do 19 let. Předloni v Česku i loni v Belgii byla vždy nejmladší na české soupisce. „Ale už jsem měla jinou pozici a patřila mezi lídry, na hřišti to bylo o něčem jiném,“ poví dívka, která kapitánskou pásku v národním týmu navléká už od kategorie U15.

„A moje role dnes? Jsem takový druhý trenér na hřišti. Snažím se s holkama hodně mluvit, a když je potřeba, umím být i rázná.“

Viděli jste ji, jak si počínala v Lize mistryň? Třeba při senzační remíze 2:2 na půdě Olympique Lyon? Suverénně, jako mazák. Rozhodně byste neřekli, že téhle brunetce s culíkem je teprve osmnáct. Těžké zápasy v Champions League i škola fotbalu po boku zkušené slávistické kapitánky Bartovičové jí pomohly.

Nyní má táhnout mladé české fotbalistky za vysněným postupem na třetí Euro v řadě. „Bude to těžké. Norky, to jsou Vikingové v ženském provedení, na předloňském mistrovství Evropy u nás získaly stříbro. Ukrajina by měla být nejpřijatelnější soupeř. O Francouzkách se ani bavit nemusíme. Na loňském turnaji došly až do semifinále, kde po prodloužení podlehly Němkám.“

Jan Navrátil, trenér českých fotbalistek do 19 let.

V Blšanech si tým kouče Jana Navrátila pochvaluje klid a vše potřebné na dosah ruky. Z hotelových pantoflí rovnou do kopaček. Žádné mrhání časem. Takže zbude čas i na učebnice? „Určitě. Nejlepší by bylo v úterý po utkání s Francií oslavit maturitu i dobrý výsledek,“ dodává Bendová.

Zatímco české fotbalistky do 19 let vstoupí do evropské kvalifikace ve středu v Blšanech proti Norsku, ženský národní tým startuje cestu na Euro 2025 v pátek (od 18 hodin) v Uherském Hradišti proti Dánsku.