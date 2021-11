Švédsko v baráži? Úleva i očekávání. Jsme spokojení, shodli se fotbalisté

„Je to zlatá střední cesta,“ myslí si právě Vaclík. „Všichni jsme rádi, že nás nenalosovali k Itálii a Portugalsku. To by bylo extrémně složité,“ podotkl.

Češi budou hrát v rámci nového formátu baráže proti Švédsku venku na jeden zápas. Když uspějí, o postup na šampionát se utkají s lepším z dvojice Rusko - Polsko. Opět na soupeřově půdě.

„Že budeme případně v obou zápasech jako hosté, nás staví do nevýhody. Ale jinak jsme ve skupině se třemi zcela vyrovnanými soupeři. Postoupit může kdokoli, rozhodovat budou detaily, maličkosti, štěstí,“ myslí si Jakub Jankto, který většinu podzimních zápasů kvalifikace vynechal kvůli zranění.

„Aby byli všichni hráči zdraví, bude nejdůležitější. Potřebujeme být v dobré sportovní formě, rozehraní. A pokud se přiblížíme k výkonům, které jsme podávali na Euru, nebo na začátku kvalifikace o mistrovství světa, máme šanci v březnu uspět,“ řekl Vaclík.

Česku v baráži hrozilo i opakování soubojů se Skotskem či Walesem. Strašákem byly zmiňované Portugalsko s Itálií. „Když možnosti ubývaly a hrozilo, že nás čeká jeden z těchto velikánů, Švédsko nakonec vypadá jako papírově schůdný soupeř,“ míní Michal Sadílek.

Ale rozhodně ne jednoduchý.

Los baráže semifinále 24. a 25. března 2022; finále 28. a 29. března 2022 Skupina A

semifinále: Skotsko - Ukrajina, Wales - Rakousko

finále: Wales - Rakousko/Skotsko - Ukrajina Skupina B

semifinále: Rusko - Polsko, Švédsko - Česko

finále: Švédsko - Česko/Rusko - Polsko Skupina C

semifinále: Itálie - S. Makedonie, Portugalsko - Turecko

finále: Portugalsko - Turecko/Itálie - S. Makedonie

Z tria soupeřů podává v posledních letech nejstabilnější výkony, o čemž svědčí i osmnáctá příčka v žebříčku FIFA. Poláci jsou v rankingu sedmadvacátí, Češi jednatřicátí a Rusové ještě o tři příčky níž.

„Jsou kompaktní, skvělé brání, mají vynikající individuality a snad každý hráč měří metr devadesát,“ hodnotil skandinávského soka záložník Jankto.

O přímou letenku do Kataru se Švédové do poslední chvíle přetahovali se Španělskem a v kvalifikaci zvládli všechny čtyři domácí zápasy bez ztráty bodu a se skóre 8:1.

„Já jsem ale s losem velmi spokojený. Věřím, že budeme připravení na to, abychom se o velkou šanci postoupit na mistrovství světa porvali,“ věří kapitán Tomáš Souček.

Češi se v samostatné éře potkali se Švédy třikrát a dosud nezvítězili. Z příprav mají dvě remízy a jednu porážku, až teď jim ale budou čelit také v soutěžním duelu.

Ještě horší bilanci má národní tým s Ruskem, s nímž ve čtyřech zápasech třikrát prohrál, naposledy tři roky zpátky vysoko 1:5, a jen jednou remizoval, což bylo před čtvrtstoletím na Euru v Anglii.

A Poláci? S nimi to má česká reprezentace fifty-fifty: čtyři výhry, čtyři porážky.