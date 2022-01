Plné ochozy v baráži? Češi by měli ve Švédsku zažít plnohodnotnou kulisu

„Předprodej jsme chtěli spustit 25. ledna, ale kvůli nejisté situaci a novým omezením spojeným s šířením covidu-19 jsme museli prodej vstupenek odložit na neurčito,“ citovala FAČR na svých internetových stránkách z webu švédské asociace.

Současná opatření proti koronaviru v souvislosti s variantou viru omikron mají v zemi trvat do poloviny února.

Ve Švédsku během pandemie obecně platí méně přísné restrikce než v jiných státech. Aktuálně mohou vstoupit do země bez nutnosti karantény po předložení negativního testu i ti, kteří nejsou očkovaní nebo v posledním půlroce neprodělali nákazu.

Utkání se odehraje 24. března ve Friends Areně ve městě Solna poblíž švédské metropole Stockholm. Kapacita stadionu při fotbalových zápasech je těsně nad 50 tisíci míst.

Čeští fanoušci budou moci kupovat vstupenky do svého sektoru jen přes internet, na místě už to nebude možné. Vítěz se utká s postupujícím z duelu Rusko - Polsko ve finále play off o účast na mistrovství světa v Kataru.