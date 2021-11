Mohlo být lépe, ale i o dost hůř. Co potřebuje Česko, aby misi Katar 2022 dotáhlo

„Střední. Jsme rádi, že nejsme v pavouku s Itálií a Portugalskem,“ vystihl za všechny brankář Tomáš Vaclík. „Soupeři jsou velice těžcí, ale pokud chceme hrát na mistrovství světa, měli bychom přes takové týmy projít.“

Když na začátku ceremoniálu vyšlo najevo, že v první skupině pavouka by Češi narazili na Skotsko či Wales, Vaclík a spol. jistě mačkali palce, aby je losující zařadili právě tam. Skoty přehráli na letním Euru a Wales je sice v kvalifikační skupině předčil, ale po dvou vyrovnaných zápasech.

Když tenhle scénář neklapl, skutečně se asi modlili, aby nevyfasovali Portugalce či Italy. Nakonec jejich osud rozlouskl Lothar Matthäus, kapitán německých mistrů světa z roku 1990: pěkně se zapotil, míček ukrývající papírek s nápisem Czech republic se mu dlouhé vteřiny nedařilo rozšroubovat.

„Než se mu to povedlo, tlačili jsme očima, aby vylosoval nás,“ uznal kouč Jaroslav Šilhavý. „V poslední skupině jsme být určitě nechtěli. Portugalsko a Itálie jsou giganti, neměli vůbec být v baráži. Představa, že hrajeme s nimi, by byla frustrující.“

Zato Švédsko?

Ale ano, s ním se hrát dá.

Los baráže o MS 2022 Jak vypadají skupiny, kdy se hraje

Nemělo by strašit, že samostatné Česko ještě Švédy nikdy neporazilo. Narazilo na ně jen třikrát, pokaždé v přátelském zápase, s bilancí dvou remíz a jedné porážky. Naposledy před pěti lety v březnu, v moderní Friends Areně ve Stockholmu, kde se zřejmě bude hrát i teď.

V tom spočívá česká nevýhoda: protože Šilhavého tým nebyl při losu mezi nasazenými, bylo předem dané, že barážové semifinále odehraje venku. V pátek se navíc rozhodlo o tom, že v roli hosta by šlo i do případného finále v Rusku či Polsku.

Jinak ale počítejte spíš plusy. Švédové nejsou v pohodě, poslední dva zápasy s Gruzií a Španělskem prohráli. V Seville se navíc z jejich plánů pro baráž sama zbytečně vyškrtla největší hvězda.

Kanonýr Ibrahimovic, kterému na začátku října bylo čtyřicet, se do reprezentace vrátil právě kvůli mistrovství světa, ale proti Česku bude chybět kvůli klukovině.

Drsně zezadu zboural provokujícího Španěla Azpilicuetu, dostal žlutou kartu, a když zjistil, že se ho první kolo baráže netýká, po svém vysvětloval: „Byla to hloupost, ale udělal bych to znovu. Že propásnu první zápas? O to přece nejde. Chtěl jsem ho naučit, že si na moje spoluhráče nebude nic dovolovat.“

Reprezentační parťáci by ho asi raději měli na hřišti, protože sami vědí, že bez nestárnoucího suveréna s culíkem jsou o dost slabší.

Trenér Andersson, který je u týmu už pět let, řeší často podobné trable jako český kolega: jakmile mu vypadnou dva tři důležití hráči ze základní sestavy, těžko za ně mezi náhradníky hledá alternativu.

19 utkání odehrálo Česko a Československo proti Švédsku s bilancí: 9-6-4

Švédové jsou na hraně generační obměny, s níž dlouho otáleli a spoléhali na třicátníky. Šest z nich se po Euru s reprezentací rozloučilo, takže teď se kromě držáka Ibrahimovice nejvíc spoléhá na kapitána Lindelöfa, produktivního záložníka Forsberga, mladého bombera Isaka či talentovaného Kulusevského, který se ovšem ve vývoji lehce zasekl.

Sečteno a podtrženo: s tímhle týmem si to Česko může 24. března rozdat na férovku. Potřebuje ovšem zapomenout na poslední měsíce a najít formu z Eura.

Jen tak může zamotanou misi jménem Katar 2022 dotáhnout.